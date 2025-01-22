Yerli turist 3. çeyrekte 205 milyar TL harcadı

YERLİturistlerin geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde yaptıkları seyahat harcamalarının tutarı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 79.7 artışla 204 milyar 883 milyon 376 bin lira oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz- Eylül 2024 dönemine ilişkin "hane halkı yurt içi turizm" verilerini açıkladı. Buna göre, geçen yılın üçüncü çeyreğinde yurt içinde 20 milyon 453 bin kişi seyahat etti. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydıyla ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 8 yükselişle 25 milyon 684 bin olarak gerçekleşti. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 224 milyon 68 bin geceleme yaptı.