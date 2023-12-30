Yerli turist alternatif tatil rotası oluşturdu

Neredekal.com Genel Müdürü Gökhan Sivrikaya, turizm sektöründe 2023 yılını değerlendirip 2024 yılına dair öngörülerini paylaştı. Sivrikaya, "2023 yılında yerli tatilseverler artan konaklama ve ulaşım masraflarıyla alternatif tatil rotaları oluşturarak başa çıkmayı tercih ettiler. 2022'de artış göstermeye başlayan oda fiyatları, 2023'te de artmaya devam etti. 2022 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 86 olan oda fiyatı artışı, 2023 yılının genelini ele aldığımızda bir önceki yıla kıyasla yüzde 107 artış gösterdi. Bu artış sonrasında tatilseverler yaşadıkları yere yakın tatil rotalarında daha kısa süreli konaklamalar yapmaya yöneldi" dedi. 2023'te pansiyonların en çok tercih edilen konaklama tipi olduğunu belirten Sivrikaya, bunu bungalovların takip ettiğini kaydetti.2024 yılında da oda fiyatlarındaki artışın devam edeceğini öngördüklerini aktaran Sivrikaya, "2020'den bu yana olduğu gibi yine tatilseverlerin daha uygun fiyatlı alternatiflere yöneleceklerini tahmin ediyoruz. İzole tatil trendinin devam edeceğini ve bu nedenle villa tatiline ilginin süreceğini de söylemek mümkün" dedi. Tatilseverlerin erken rezervasyon döneminin avantajlarından faydalanarak 2024'te yapacakları tatilleri çok daha uygun fiyatlara planlayabileceklerine dikkati çeken Sivrikaya, "Çoğu yerli turist tatilini planlamaya fırsatlardan faydalanarak satın alımlar yapmaya başladı" şeklinde konuştu.