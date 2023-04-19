Yerli turistin seyahat harcamaları 114,3 milyar lira oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) geçen yılın 4'üncü çeyreği ve 2022 yılı 'Hanehalkı Yurtiçi Turizm Araştırması' sonuçlarını açıkladı. Buna göre; ekim, kasım ve aralık aylarından oluşan 4'üncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 7 milyon 614 bin kişi seyahate çıktı. Seyahate çıkanların bir ve daha fazla geceleme kaydı ile ülke içinde yaptıkları toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 18,6 azalarak 8 milyon 719 bin seyahat olarak gerçekleşti.

Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 59 milyon 561 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 6,8 gece oldu. Yıllık olarak değerlendirildiğinde, 2022 yılında toplam seyahat sayısı bir önceki yıla göre yüzde 0,8 azalarak 52 milyon 327 bin olarak gerçekleşti. Bu yılda seyahate çıkanların yaptıkları toplam geceleme sayısı bir önceki yıla göre yüzde 7 azalarak 426 milyon 579 bin olarak gerçekleşti. Ortalama geceleme sayısı 8,2 gece oldu.



SEYAHATE ÇIKANLAR, 19 MİLYAR 58 MİLYON 768 BİN TL HARCADI



Yerli turistlerin, yurt içinde yaptıkları seyahat harcamaları 2022 yılının 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 65,8 artarak 19 milyar 58 milyon 768 bin TL olarak gerçekleşti. Bu harcamaların yüzde 93,1'ini 17 milyar 740 milyon 769 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 6,9'unu ise 1 milyar 317 milyon 999 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Bu yıl, yurt içindeki seyahatlerde yapılan toplam seyahat harcamaları geçen yıla göre yüzde 96,7 artarak 114 milyar 317 milyon 183 bin TL oldu. Bu harcamaların yüzde 90,6'sını 103 milyar 543 milyon 55 bin TL ile kişisel harcamalar, yüzde 9,4'ünü ise 10 milyar 774 milyon 129 bin TL ile paket tur harcamaları oluşturdu. Seyahat başına ortalama harcama ise 2 185 TL oldu.



Seyahate çıkanlar 43 milyon 787 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş veya akraba evinde' kaldı. Konaklama türlerine göre geceleme sayısında ikinci sırada 7 milyon 151 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 4 milyon 465 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı. Konaklama türleri yıllık olarak değerlendirildiğinde, seyahate çıkanlar 288 milyon 905 bin geceleme sayısı ile en çok 'arkadaş veya akraba evinde' kaldı. İkinci sırada 73 milyon 478 bin geceleme ile 'kendi evi' yer alırken, 'otel' 34 milyon 588 bin geceleme sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.