Yerli ve milli ekipmanlar Antarktika’da

Türkiye'nin bu yıl 6. Ulusal Bilim Seferi'ni düzenlediği Antarktika'da yerli ve milli ekipmanlar, sefere katılan bilim insanlarının güvenliğini sağladı.

Dünyanın en soğuk, rüzgarlı ve kurak kıtasında çalışmalarını yürüten bilim insanları için ASELSAN'ın telsiz tekrarlayıcı sistemleri, HAVELSAN'ın Küresel Konumlandırma Sistemi (GNSS) ve TÜBİTAK SAGE'nin ısıl pilleri bilimsel faaliyetlerde çalışmaları kolaylaştırdı.

6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'nde Lojistikten Sorumlu Sefer Yardımcısı Özgün Oktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Antarktika Horseshoe Adası üzerinde bulunan Türk Bilim Kampı'nda en önemli ihtiyaçlardan birinin telsiz tekrarlayıcı sistemi olduğunu belirterek, "Adamızın çevresinde bizim yerel olarak iletişim ihtiyacımızı karşılayacak olan ünitenin kurulumunu gerçekleştirdik. Artık sefer katılımcılarımız ve her bir kişi, ASELSAN'ın taşınabilir telsiz sistemleriyle, buradaki yerli ve milli telsiz tekrarlayıcıyla adanın tamamında ve çevrede güvenli iletişim kurup çalışmalarını kesintisiz yürütebilecek durumda." ifadelerini kullandı.

"ANTARKTİKA'DA İLETİŞİM KURMAK BİZİM İÇİN CAN GÜVENLİĞİ, EMNİYET VE GÜVEN DEMEK"

Antarktika'da iletişim kurmanın; kendileri için can güvenliği, emniyet ve güven demek olduğunu aktaran Oktar, "Adanın farklı yerlerinde veya başka bir noktada üs ve kamptan uzak bir araştırmacıya ulaşamamamız bizim için aslında bir acil durum anlamına geliyor. Ancak çalışmaları da farklı bölgelere yayarak genişletmek istiyoruz. Bu sebeple bu yıl Antarktika için tasarlanmış olan ASELSAN'ın ürettiği telsiz tekrarlayıcı sistemi kurduk. Bu sayede aslında şu an bulunduğumuz yüksek irtifada adanın tamamını ve ana kara dahil olmak üzere çevremizdeki birçok bölgeyi telsiz kapsamına almış olduk." şeklinde konuştu.

Oktar, bölgede kalıcı bir üs kurma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yıl 6. seferimiz ve 6. kez Horseshoe Adası'ndayız. Buradaki çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Ancak Antarktika'da bulunmak demek sadece bulunduğunuz bölgede çalışmak demek değil, bizim için çevrede ve daha uzak yerlerde olup biten her şey önemli. Bu da daha uzak noktalara gitmek ve burada çalışma ihtiyacı doğuruyor. Ancak hem uydu sistemleri hem de telsiz sistemleri birçok noktada kısıtlayıcı oluyor. Şu an burada bulunan yerli ve milli telsiz tekrarlayıcımız bize yaklaşık 30-40 kilometre çaptaki yakın çevremizde telsiz haberleşmesini mümkün kılıyor. Böylece çalışmaları da daha uzaklara, ana karaya, diğer adalara ve her bölgeye taşıyabileceğiz."

"BU, DÜNYADA ÇOK AZ SAYIDA ÜLKEDE BULUNAN BİR TEKNOLOJİ"

Bilimden Sorumlu Sefer Lider Yardımcısı Hasan Hakan Yavaşoğlu da bu yılki seferde yerli ve milli ekipmanlar ile çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, ASELSAN, HAVELSAN ve TÜBİTAK SAGE'nin, bu konuda kendilerine destek sunduğunu bildirdi.

Yavaşoğlu, şöyle devam etti:

"HAVELSAN GNSS alıcısı konusunda biraz bilgiler aktarmak isterim. GNSS; Küresel Konumlandırma Sistemi demek. Dünyanın her yerinde 24 saat herhangi bir hava şartında yerimizi, hızımızı ve yönümüzü bulmamızı sağlayan bir ekipman. Bunun ülkemizde üretiliyor olması, çok önemli bir teknolojinin ülkemizde gelişmiş olduğunu gösteriyor. Bu sene de biz HAVELSAN tarafından üretilen alıcı ve antenle burada bulunuyoruz, ölçmeler yapıyoruz ve bu ölçmeleri diğer ölçmelerle karşılaştırarak sonuçlar elde etmeye çalışacağız. Bu sonuçlar bize neyi gösterecek; konum doğruluğunu, sinyal kalitesini gösterecek ama bunun yanında daha önemli olan buzul değişimleri, iklim değişimi, atmosferdeki partiküllerin dağılımı konusunda da çalışmalar yapmamıza imkan tanıyacak. HAVELSAN'ın bu konuda yapmış olduğu çalışmalar oldukça önemli. Bu, dünyada çok az sayıda ülkede bulunan bir teknoloji. Bu teknolojinin ülkemizde olmasından da ayrıca onur duyduğumu söylemek isterim."

Küresel Konumlandırma Sistemi'ndeki sinyalleri kullanarak atmosferde geçtiği sinyalin yolunun izlenmesi, bu anlamda da partiküller ve atmosferdeki değişimin takip edilmesinin mümkün olduğunu vurgulayan Yavaşoğlu, "Sinyalin ulaştığı antenin bulunduğu bölgenin de izlenmesi mümkün. Bu bölge buzul olabilir, deniz seviyesi olabilir, kıyı çizgisi olabilir, denizdeki buzul deniz buzu olabilir. Bunların hepsini takip etmek mümkün. Şu an HAVELSAN tarafından üretilen alıcının da bunları yapabilecek kapasitede olduğunu görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Konum doğruluğunun kendileri için çok önemli olduğuna işaret eden Yavaşoğlu, "Yani yapmış olduğunuz ölçmelerin ne kadar doğru yapıldığı çok önemli. Şu an tek alıcı, tek antenle biz santimetre desimetre mertebesinde doğruluklarla bunları yapıyoruz. Bu anlamda da HAVELSAN'daki arkadaşların iyi bir iş çıkardığını söylemek mümkün." dedi.

Verilen bilgiye göre, TÜBİTAK SAGE'nin yerli imkanlarla ürettiği ısıl piller, Horseshoe Adası'nda bulunan Türk Bilim Kampı'nda acil durumlarda kullanılmak üzere hizmete alındı. Isıl piller; dünyanın en soğuk kıtası olan Antarktika'da acil durumlarda hem kar ve buz eriterek içme suyu ihtiyacını karşılıyor hem de sağladıkları elektrik enerjisi ile acil durum iletişim ekipmanlarının kullanımına olanak sunuyor.