Yerli ve milli otomobil geleceği aydınlatacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, beraberindeki heyetle KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'i ziyaret etti. Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde yer alan test sürüş alanında, GÜNSEL B9'u test eden Bakan Amcaoğlu, "GÜNSEL'in, bugün geldiği aşama ve gelecek yılları gösteren projeksiyonları bende büyük bir heyecan yarattı" dedi. Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti ve GÜNSEL Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel'se; "2029'da, aracımızın oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek" diye konuştu.
İŞSİZLİĞİN ÖNÜNE GEÇİLECEK
KKTC'nin yerli otomobili GÜNSEL'i ziyaret ederek, seri üretim çalışmaları ve aracın gelecek projeksiyonları hakkında bilgi alan Bakan Olgun Amcaoğlu, "GÜNSEL'le ortaya koyulan hedefleri ve vizyonu hayata geçirmek için gerekeni süratle yapalım. Otomobille yapılan projeksiyonun hedefine ulaşması; istihdam, ülkeye getireceği gelir, dış ticaret dengesini pozitife döndürmesi, ülkemizin tanıtımı, genç işsizliğin önüne geçmesi ve daha birçok açıdan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğini aydınlatacak. Bunun için gerekli alt yapı desteklerini sağlamak siyasetçilerimizin ve devletimizin en önemli görevidir" dedi.
"2029 MİLAT OLACAK"
Kıbrıs'ın milli otomobili GÜNSEL'in, seri üretim hazırlıklarına tam güç devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bakanlık yetkililerine yaptığı sunumda, GÜNSEL'in gelecek projeksiyonlarına dair önemli bilgiler aktardı. GÜNSEL'in 2037'ye kadar olan üretim ve gelir projeksiyonunu paylaşan Prof. Dr. Günsel, "2029, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz için çok önemli bir milat olacak. 2015-2020 yılları arasında her yıl yaklaşık 1,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemiz, 2029'da, GÜNSEL'in oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek" ifadelerinde bulundu.