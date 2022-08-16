Yerli ve milli otomobil geleceği aydınlatacak

"2029 MİLAT OLACAK"

Kıbrıs'ın milli otomobili GÜNSEL'in, seri üretim hazırlıklarına tam güç devam ettiklerini vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel; Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ve bakanlık yetkililerine yaptığı sunumda, GÜNSEL'in gelecek projeksiyonlarına dair önemli bilgiler aktardı. GÜNSEL'in 2037'ye kadar olan üretim ve gelir projeksiyonunu paylaşan Prof. Dr. Günsel, "2029, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetimiz için çok önemli bir milat olacak. 2015-2020 yılları arasında her yıl yaklaşık 1,4 milyar dolar dış ticaret açığı veren ülkemiz, 2029'da, GÜNSEL'in oluşturacağı ihracat geliri ile birlikte ilk kez dış ticaret dengesinde fazla veren bir ülke konumuna erişecek" ifadelerinde bulundu.