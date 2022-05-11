Yerli ve milli pasaportta dikkat çeken detay!





Yeni yerli e-pasaport; halen kullanılmakta olan pasaporta kıyasla, barındırdığı güvenlik özellikleri ve teknolojisiyle, birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni yerli e-pasaport, TÜBİTAK AKİS işletim sistemli temassız çipe ve birçok yeni güvenlik öğesine sahip. Ayrıca yeni yerli e-pasaportta, 'Turkey' yerine ilk kez 'Türkiye' ifadesi kullanılacak.