Yerli ve milli savunma sanayi görücüye çıkıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saha İstanbul tarafından 25-28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek SAHA Expo 'da Türk savunma, havacılık ve uzay sanayinin en yeni ürünleri sergilenecek" açıklamasında bulundu.
YERLİ VE MİLLİ SAVUNMA SANAYİ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR! @sahaistanbul tarafından 25-28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek @SahaExpo'da Türk savunma, havacılık ve uzay sanayinin en yeni ürünleri sergilenecek.— Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (@TCSanayi) October 23, 2022
✅ 57 ülke
✅ 390 yabancı ve 567 yerli firma
📍 @IstFuarMerkezi pic.twitter.com/z4mT9fi7XC