Yerli ve milli savunma sanayi görücüye çıkıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saha İstanbul tarafından 25-28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek SAHA Expo 'da Türk savunma, havacılık ve uzay sanayinin en yeni ürünleri sergilenecek" açıklamasında bulundu.