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Giriş Tarihi: 23.10.2022 11:32 Son Güncelleme: 23.10.2022 11:35

Yerli ve milli savunma sanayi görücüye çıkıyor!

Yerli ve milli savunma sanayi görücüye çıkıyor!

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Saha İstanbul tarafından 25-28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek olan 57 ülkeden, 390 yabancı ve 567 yerli firmanın yer alacağı SAHA Expo 'da Türk savunma, havacılık ve uzay sanayinin en yeni ürünlerinin sergileneceğini duyurdu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Saha İstanbul tarafından 25-28 Ekim'de İstanbul'da düzenlenecek SAHA Expo 'da Türk savunma, havacılık ve uzay sanayinin en yeni ürünleri sergilenecek" açıklamasında bulundu.

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Yerli ve milli savunma sanayi görücüye çıkıyor!
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