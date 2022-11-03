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Giriş Tarihi: 3.11.2022 14:27 Son Güncelleme: 3.11.2022 14:27

Yerli ve milli tramvay göz kamaştırdı!

Yerli ve milli tramvay göz kamaştırdı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri Tramvay Hattımızda ilk tramvay aracını teslim aldık! Şehrimizin ihtiyacına uygun, çevre dostu enerjiye sahip, yeni teknolojiler kullanarak ürettiğimiz yerli ve milli tramvaylarımızı işletmeye almak için artık gün sayıyoruz!" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri-Anafartalar-Şehir Hastanesi-Mobilyakent Tramvay Hattı'nın İlk Tramvay Aracı Teslim Töreni için Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kayseri Tramvay Hattımızda ilk tramvay aracını teslim aldık! Şehrimizin ihtiyacına uygun, çevre dostu enerjiye sahip, yeni teknolojiler kullanarak ürettiğimiz yerli ve milli tramvaylarımızı işletmeye almak için artık gün sayıyoruz! Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

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Yerli ve milli tramvay göz kamaştırdı!
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