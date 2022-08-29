Yerli ve milli uçaksavar ailesi festivale geliyor

TÜRK savunma sanayinin önemli kuruluşlarından Samsun Yurt Savunma (SYS) bünyesinde faaliyet gösteren CANiK, en ileri teknoloji ürünlerini Samsun'da gençlerle buluşturacak. TEKNOFEST'in ana sponsorları arasında yer alan CANiK, Savunma Sanayi Başkanlığı ile imzalanan Platform Makineli Tüfeği projesi (PMT 12.7) kapsamında geliştirilen, yerli ve milli 12.7 x 99 mm uçaksavar CANiK M2 QCB (Quick Change Barrel) ailesinin en çok ilgi görmesi beklenen ürünlerini festivalde sergileyecek. 300 metrekare alandaki stantta, yeni tabanca modelleri de görücüye çıkacak. Şirket, CANiK STORE, Canik Academy, CANiK Smart ve CANiK APP'i de katılımcılara tanıtacak.SYS Genel Müdürü C. Utku Aral, "TEKNOFEST'in bu yıl bizim için ayrı bir önemi var. Çünkü dünya markamız CANiK burada doğdu ve dünyanın her bir köşesinde kullanılan ürünlerimiz burada geliştirildi" dedi. 69 ülkeye CANiK markasıyla yıllık 100 milyon doların üzerinde hafif silah ihraç ettiklerini söyleyen Aral, "Türkiye'nin tabanca ihracatının yüzde 75'ini tek başımıza gerçekleştiriyoruz. Dünyada uçaksavar üreten 5 firmadan biriyiz" diye konuştu.