Yeşil dönüşüm başladı

Ticarette 'Yeşil Mutabakat' hazırlıkları başladı. Avrupa Birliği
'nin dünyadaki karbon salımını azaltmak için başlattığı anlaşmaya Türkiye
de imza atınca üretim modellerinde değişiklik için düğmeye basıldı. Konyu gündemlerine alan kamu bankaları bu konuda kredi paketleri hazırlamaya başladı. Özellikle KOBİ'lere sürdürülebilirlik alanında yeni nesil krediler veren kamu bankaları bu sayede şirketlerin yatırım maliyetlerini de aşağıya çekiyor. Uzmanlara göre, önümüzdeki dört yıl boyunca Türkiye'nin sürdürülebilirlik alanında yaklaşık 3.5-4 milyar dolarlık yenileme yatırımı yapması gerekiyor.
EK VERGİ VAR
Avrupa Parlamentosu'nun onayladığı "Yeşil Mutabakat" adı verilen iklim yasasına göre, AB ülkeleri karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 55 azaltmayı, 2050 yılına kadar ise karbon nötr olmayı hedefliyorlar. Söz konusu yasayı onaylayan ülkeler Avrupa pazarına sattıkları ürün ve hizmetlerin karbon salımını belirlenmiş standartlara göre düzenlemezse, ton başına 30 ile 50 euro arasında ek vergi ile karşılaşacak. Yüzde 50'den fazla pay ile en büyük ihracat pazarımız konmundaki AB'nin söz konusu uygulaması Türkiye'nin ihracatını da önemli oranda etkileyecek. Standartların doğrudan etkilediği sektörlerin başında demir-çelik ve alüminyum gibiTürkiye/nin güçlü olduğu alanlar geliyor.
ÇALIŞMA GRUBU KURULDU
Ticaret Bakanlığı liderliğinde çeşitli kurumların katılımıyla oluşturulan çalışma grubunca "Yeşil Mutabakat Eylem Planı" hazırlandı. Planla Türkiye'nin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde sürdürülebilir, kaynak etkin ve yeşil bir ekonomiye geçişinin desteklenmesi amaçlanıyor. Eylem planı kapsamında ilk aşamada, sınırda karbon düzenlemesi mekanizmasının ihracatçıya etkileri ele alınıyor. Sınırda karbon düzenlemesi (SKD) ise ihraç edilecek ürünlerin karbon ve çevresel ayak izinin azaltılmasını gerektiriyor.
10 KASIM'DA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ
Paris İklim Anlaşması 10 Kasım itibarıyla Türkiye'de yürürlüğe girdi. Hem anlaşma hem de Avrupa Birliği'nin (AB) açıkladığı Yeşil Mutabakat kapsamında, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarını 1990 yılına kıyasla yüzde 55 azaltma hedefine doğru yol alınması planlanıyor. AB, bu hedefe ulaşmak için sanayiden finansmana, enerjiden ulaştırmaya kadar çeşitli alanlardaki politikalarını iklim değişikliği ekseninde yeniden şekillendirmeye başladı. Türkiye de yeşil mutabakat konusundaki çalışmalarına hız verdi.