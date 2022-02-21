Yeşil Enerji Evi ve Silisyum Saflaştırma Merkezi açıldı

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMLARINA CAZİP DESTEKLER VAR

KOP Bölge Kalkınma İdaresiyle birlikte bölgenin güneş enerjisi potansiyeline odaklandıklarını anlatan Varank, şöyle devam etti:

"Ömer Halisdemir Üniversitemizle bir iş birliğine gittik. Buradaki Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezinde ciddi bir bilgi birikimi bulunuyor. Onu da kullanıp geliştirerek, tüm ülke sathında etki oluşturacak projeler geliştirdik. Zaten biliyorsunuz, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji üretimi ülkemizin öncelikli konulardan bir tanesi. Son yıllarda bu alanda hem Ar-Ge hem de ticari boyutta ciddi yatırımlar yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Biz de bakanlık olarak yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretecek yatırımlara çok cazip destekler veriyoruz. Hatta Sayın Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği, yapacağımız yeni düzenlemeyle lisanssız üretime yönelik yatırımlara verilen desteklerin kapsamını daha da genişletiyoruz.

Fakat sektörün gelişimi açısından önem arz eden iki husus var. Birincisi, güneş paneli üretim süreçlerindeki yerlilik oranlarının artırılabilmesi. İkincisi de arz güvenliğinin sağlanması için üretilen elektriğin depolanmasına ve kesintisiz kullanımına imkan verecek teknolojilerin geliştirilmesi. İşte bugün açılışını yaptığımız projeler, bu iki hususun ülkemizdeki gelişimine katkı sağlayarak sektörde bir çarpan etkisi oluşturacak."

Türkiye'de güneş paneli üretiminde, silisyum saflaştırılması dışındaki süreçlerin yerli ve milli imkanlarla yapılabildiğini belirten Varank, silisyum konusunun ise işin kritik bir parçası olduğunu, buradaki dışa bağımlılığı çözmeden sektörde istenilen atılımı yapmanın da kolay olmadığını vurguladı.

Bu nedenle "Silisyum Saflaştırma Araştırma Projesini" başlattıklarını hatırlatan Varank, potansiyel faydalarından dolayı projenin desteği sonuna kadar hak ettiğini dile getirdi.

İLK KEZ ENDÜSTRİYEL BOYUTTA TEK KRİSTAL SİLİSYUM İNGOT KÜLÇE ÜRETİMİ YAPILDI

Projeyle ilgili bilgiler veren Varank, şunları anlattı:

"Kurulan sistem sayesinde ülkemizde ilk kez endüstriyel boyutta tek kristal silisyum ingot külçe üretimi yapıldı. Böylece silisyumun saflaştırılması safhasında yaşanan milli teknoloji eksikliği büyük ölçüde giderildi. Bu potansiyeli gören özel sektör temsilcileri hemen teknolojiyle ilgilenmeye başladı. Kalyon grubunun silisyum alanında yapacağı yatırım için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin bilgi birikimine başvurması bunun en somut göstergesi. Yapılan ön görüşmeler neticesinde bir iyi niyet protokolünün hazırlanarak imza aşamasına gelindiğini biliyorum. İnşallah yakın zamanda bu iş hayata geçer."

KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve Ömer Halisdemir Üniversitesi iş birliğinde yürütülen "UNİKOP Enerji Evi" Projesinin resmi açılışını yaptıklarını belirten Varank, güneş enerjisinden elektrik üretiminin sadece gündüzleri üretim yapılabildiği için dezavantajlı olduğunu söyledi.

Bakan Varank, üretilen elektriğin depolanması gerektiğini, farklı batarya teknolojilerinin yanında elektriği hidrojen olarak da yakıt pilleri vasıtasıyla depolamanın mümkün olduğunu vurguladı.

UNİKOP Enerji Evi Projesiyle önümüzdeki dönemde yeşil enerji, hidrojen ve yakıt pillerinin çok daha fazla duyulacağını anlatan Varank, Türkiye'yi yeşil enerji üretim merkezi yapmak üzere özel sektörün ciddi yatırım planlamalarının olduğuna değindi.

Gerek Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatına uyum politikaları gerekse Paris İklim Anlaşmasının yükümlülükleri dolayısıyla ekonominin yeşil dönüşümünün artık bir zorunluluk haline geldiğini anımsatan Varank, "Biz de zaten tüm kalkınma politikalarımızın merkezine yeşil dönüşümü dahil ediyoruz. Bu politikaların başında da yenilenebilir enerji geliyor. Ben şahsen, KOP idaremiz tarafından desteklenen ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından yürütülen bu inovatif projelerin hem bölgenin hem de ülkemizin bu alandaki iddiasını perçinleyeceğine, Niğde'nin bu alanda Türkiye'ye liderlik edebileceğine yürekten inanıyorum. Yeter ki doğru zamanda doğru alanlarda çalışmaya devam edelim." şeklinde konuştu.