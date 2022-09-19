“Yeşil enerjiye geçişte sigorta güvencesi ön planda”

Dünyadakienerji rezervlerinin durumu dikkate alındığında yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmanın hem çevresel hem kaynak varlığı açısından son derece önemli olduğunu belirten Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, "Rusya-Ukrayna arasında patlak veren savaş sonrası Avrupa Birliği'nin uyguladığı ambargoya ruble hamlesiyle karşılık veren Rusya, aynı zamanda enerji krizinin de fitilini ateşlemiş oldu. Rus gazına bağımlı olan ülkelerde artan enerji fiyatları, krizi ekonomik ve siyasi açıdan derinleştiriyor. Ancak tam da bu krizin ortasında kalan Avrupa ülkelerinde her şeye rağmen, bir yandan da yeşil enerjiye geçiş planı sürüyor" diye konuştu. Avrupa ülkeleri sınırda karbon vergisi, yenilenebilir enerji payının ikiye katlanması, 2035 itibarıyla yeni benzin ve dizel araç satışının sonlandırılması, kömür kullanılmaması gibi adımlarla yeni dünyaya hazırlanırken Türkiye'de ise enerji taleplerinin büyük çoğunluğunun hala fosil yakıtlarla karşılandığını vurgulayan Yaşar, "Fosil kaynaklı enerji rezervlerinin gelecekte tükenecek olması endişesi şu anda büyük bir bölümünü ithal eden ülkemiz için de sorun oluşturuyor" ifadelerine yer verdi. İklim krizi, tükenebilir enerji kaynakları sorunu ve çevre bilincinin artması gibi nedenlerle yenilenebilir enerji kaynaklarına ilginin her geçen gün arttığına dikkat çeken Yaşar, "Enerji talebindeki küresel artış, etkin bir enerji riski yönetimi yapılmasını ve dolayısıyla enerji sigortalarına olan ihtiyacı da ön plana çıkarıyor" dedi.Enerji santrallerinde dünyada en çok tercih edilen poliçe türünün tüm riskler sigortası olduğunu belirten Yaşar; "İşletmelerin mal varlığı sigortaları kapsamındaki teminat taleplerine, GES Montaj Sigortası ve GES İşletme Dönemi Sigortası ürünleri ile teminat sağlanırken, Hidroelektrik Enerji Santralleri (HES), Rüzgar Enerji Santralleri (RES)'in inşaat döneminde karşılaşabileceği tüm risklere ek olarak, tesislerin işletmeye geçtikten sonra doğal afetler, makine kırılması gibi hasarlarına karşı da teminat sağlanabiliyor" dedi.