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Giriş Tarihi: 13.6.2023

Yeşil sanayiye 450 milyon dolar

Yeşil sanayiye 450 milyon dolar
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Dünya Bankası ile hayata geçirdikleri "Türkiye Yeşil Sanayi Projesi" ile 450 milyon dolarlık finansmanı sanayiciler, KOBİ'ler ve teknoloji girişimlerine sunacaklarını belirterek, "Türk sanayisini özelikle 'AB sınırda karbon mekanizması'na daha hazır hale getireceğiz" dedi. Proje kapsamında, 250 milyon dolarlık kaynak, KOSGEB himayesinde kullandırılacak. TÜBİTAK'ın kullanımına ise 175 milyon dolarlık kaynak tahsis edildi. 25 milyon dolarlık kaynakla ise proje faaliyetlerinin koordine edilecek.
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Yeşil sanayiye 450 milyon dolar
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