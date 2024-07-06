Yeşil sertifika yatırımını 30 yıl önce yaptı

Türkiye'de birçok sektör sürdürülebilirlik yatırımlarında gaza bastı. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yönde ilk adımı adan bakanlık oldu. Bakanlık, otellere üç aşama yeşil sertifika alma zorunluluğu getirdi. Bu kapsamda öncü otellerden biri ise Muğla Bodrum'daki Hapimag Sea Garden Resort Otel oldu. Sürdürülebilirlik temasını 30 yıl önce sahiplenen otel, tüm yatırım planlarını buna göre hayata geçirdi. Denizden aldığı suyu arıtarak plajdaki duşa veren, atık su için de ayrı bir arıtma tesisi kuran otel, buradan elde ettiği suyu bölgeyi ağaçlandırmak için kullandı. Devreye aldığı fotovoltaik enerji üretimi tesisiyle yıllık enerji ihtiyacının yaklaşık 1.6 milyon kilovatlık bölümünü karşılayan otel, son iki yıldır yemek atıklarını kompost makineleri aracılığıyla gübreye dönüştürüp, bunu da tesisteki bahçe ve zeytinliklerde kullanıyor.Hapimag Türkiye, İspanya, Hollanda, Portekiz Operasyonları Ülke Direktörü Kerem Demirkol, hem otel hem tatil köyü tarafında mavi bayrak sahibi olduklarını belirterek, "Turizm Bakanlığı tarafından uygulanan Yeşil Sertifika Programı'nın ilk aşamasını geçen yıl tamamladık. İkinci aşamanın tüm gerekliliklerini sağladığımız için direkt üçüncü aşamaya geçtik. Buradaki tüm kriterleri de karşıladığımız için Yeşil Sertifika almaya hak kazandık" ifadelerini kullandı.Doğabilincinin yanı sıra, kadın istihdamı, yereli kalkındırma, kültürel mirasa sahip çıkma gibi sürdürülebilirliğin birçok kolunu sahiplendiklerini anlatan Demirkol, şöyle devam etti: "İhtiyaç duyduğumuz iş gücünün önemli bölümünü yerel halktan karşılıyoruz. Bu sayede istihdamda da sürdürülebilirlik sağlıyoruz. Tesisteki kadın çalışan oranı bugün yüzde 55 seviyesinde. Bunu daha da artıracağız."