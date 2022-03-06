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Giriş Tarihi: 7.3.2022

Yeterli ayçiçek yağı stoku var

Yeterli ayçiçek yağı stoku var
TARIM ve Orman Bakanlığı, bazı basın yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krizin gıda piyasalarında arz eksikliğine yol açarak, ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı ve bu nedenle piyasa fiyatlarının arttığına yönelik gerçeği yansıtmayan spekülasyonlara yer verildiğinin görüldüğünü açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. Kirişci, "Ayçiçek yağı gibi temel gıda ürünlerinde yeterli stok bulunmadığı yönünde paylaşılan bilgiler doğru değildir.



Gerekli tedbirler alınmıştır, ülkemizin yeterli miktarda ayçiçek yağı stoku bulunmaktadır, asılsız iddialara itibar etmeyin, endişe edilecek bir durum söz konusu değildir" değerlendirmesinde bulundu. Türkiye'de ayçiçeği üretiminde son yıllarda önemli artışlar yaşandığı vurgulanan açıklamada, "Toplam ayçiçeği üretimimiz 2021 yılında bir önceki yıla göre, yüzde 17 artmıştır. Ayçiçeği üretimindeki son yıllardaki artışa rağmen yurt içindeki tüketimin artması ve salgın koşullarında artan talep nedeniyle ihtiyacımızın bir kısmı ithalat yoluyla karşılanmaktadır" ifadeleri kullanıldı. Bakanlık olarak Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan son gelişmelerin yakından takip edildiğine işaret edilen açıklamada, bitkisel yağ arzında sorun yaşanmaması için her türlü tedbirin alındığı, bu kapsamda alternatif ülkeler ve alternatif yağ çeşitleri için gerekli çalışmaların yapıldığı bildirildi. Bu arada yağ fiyatları üzerine sosyal medyada provokatif paylaşımlarda bulunan 45 hesap hakkında inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Yeterli ayçiçek yağı stoku var
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