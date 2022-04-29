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Giriş Tarihi: 29.4.2022 17:01

YHT garında Ramazan Bayramı yoğunluğu

İHA
YHT garında Ramazan Bayramı yoğunluğu

Ankara’da bulunan Yüksek Hızlı Tren Garı'nda bayram ziyareti için şehir dışına çıkanlar yoğunluk oluştururken, YHT seferlerinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldı.

Ankara Yüksek Hızlı Tren (YHT) Garı'nda Ramazan Bayramı öncesi yoğunluk başladı. Bayram tatilini memleketinde veya başka bir şehirde geçirmek isteyen vatandaşlar haftanın son gününden itibaren yolculuğa başlayarak için uzun kuyruklar oluşturdu.Vatandaşların oldukça ilgi gösterdiği YHT seferlerinde ise ana hat ve bölgesel trenlerde kapasitenin yüzde yüzü dolmuş durumda.

Bilet bulmakta zorlandığını söyleyen yolculardan bazıları geri dönüş bileti bulamazken bazıları ise gidiş-dönüş biletlerini erken tarihlerde tek seferde ayarlayarak geri dönüşlerini garanti altına aldı.

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YHT garında Ramazan Bayramı yoğunluğu
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