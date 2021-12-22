YHT hattına dünyada ilk demir yolu ekolojik köprüsü yapıldı

"TCDD'nin üniversitelerle ve ortak kurumlarla yaptığı çalışmalarda, YHT hattının Ankara-Eskişehir (Beylikova–Sazak) bölgesinin kızıl geyik doğal yaşam alanı olduğu, yaklaşık bin 800 kızıl geyik, 5 binden fazla yaban domuzu, tilki, kurt ve vaşak gibi yabani hayvan popülasyonu olduğu tespit edildi. Yaban hayvanlarının popülasyonu, su ihtiyacını karşılamak için demir yolunu aşmaları gerekiyordu. Yapılan gözlemlerde, yaban hayvanlarının kapalı menfez ve alt geçitleri kullanmadıkları belirlendi. "

Karaismailoğlu, bu tespitin üzerine harekete geçildiğini, ekolojik köprü projesinin hazırlandığını ve bunun süratle hayata geçirildiğini belirtti.

"BELGESEL ÇEKİMİ DE PLANLANIYOR"

Projenin, "dünyada YHT hattı üzerine inşa edilen ilk köprü" özelliğine sahip olduğuna dikkati çelen Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Proje, bölgede yaban hayatı izleme, değerlendirme envanteri de oluşturulacak. Köprü yapımına ek olarak peyzaj düzenlemesi ve yaban hayatı izleme, değerlendirme de proje kapsamında yer alıyor. Yaban hayatının yapılacak köprüye adapte olmasını hızlandıracak önlemler yaban hayatı uzmanları tarafından sağlanacak ve kontrol edilecek. Ayrıca proje kapsamında izleme ve değerlendirme kısmında belgesel çekimi de planlanıyor."