Yıkılan binaların demiri test edilecek

Depremde yıkılan evlerin demir-çelik numuneleri İTÜ bünyesinde Çelik İhracatçılar Birliği'nin (ÇİB) desteği ile 2016'da kurulan Malzeme Test ve İnovasyon Laboratuvarları'nda (MATİL) test edilecek. MATİL Başkanı Mustafa Tecdelioğlu, Van depreminden alınan numuneleri test ettiklerini ve hiçbirinin standarda uygun çıkmadığını belirterek, "Her deprem yönetmeliği önemli ama 1940'taki olsa gerçekten çevik donatısı, demir beton kalitesi, işçilik kalitesi düzgün olsaydı ve zemin buna göre yapılsaydı bugün işimiz çok azdı" dedi. Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Adnan Aslan ise "Türkiye'de inşaat demirinde şu anda sorun yok. Ancak inşaat sırasında yapı denetimin iyi yapılması ve kullanılan malzemenin de kontrol edilmesi gerekiyor" diye konuştu.