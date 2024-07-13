Yıl sonuna kadar 200 bin konut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 76 bin deprem konutunun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi. Bakan Kurum, Gaziantep'te AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısında, 6 Şubat 2023'teki depremlerden 46 gün sonra 11 ilde toplam 180 bin konutun temelinin atıldığını hatırlattı.

O dönem deprem bölgesini bakanlığın bir üssü gibi kullandıklarını belirten Kurum, "46 günde neredeyse tüm dünyaya örnek olacak, eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla 11 ilimizde 180 bin konutun temelini attık. Bu inançla çalışmalarımıza başladık. Hiçbir kimseyi birbirinden ayırmadık. Vatandaşımızın bizden nerede bir talebi varsa oraya koşmaya çalıştık ve vatandaşların taleplerini doğrudan kararlarımıza yansıtarak, sorunun değil çözümün aktörü olmaya gayret gösterdik" diye konuştu.

Bakan Kurum, şehirleri, ilçeleri ve köyleri ayağa kaldırmak için çalıştıklarını, bir yandan vatandaşların ihtiyacı olan tesisleri yaparken diğer yandan da kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Deprem bölgesinde halen 276 bin konutun inşasının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, "Bugüne kadar 76 bin konutun teslimi gerçekleşmiş ve inşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini planlıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılına geldiğimizde de İslahiye'de, Nurdağı'nda, Araban'da köylerimizde, 11 ilimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz ve bir yuvamızı bir saat daha erken verebilmek için ekip arkadaşlarımız sahada gece gündüz çalışıyor. Gaziantep özeline baktığımızda şu ana kadar 14 bin 710 yeni yuvamızı, iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün halen ilimizde 32 bin 299 konut ve iş yerinin inşası devam etmektedir" dedi.

Yeni konutları çevre düzenlemesi, parklar kamu binalarıyla birlikte tasarladıklarını vurgulayan Kurum, "Yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi oradaki sanayicisiyle, turizmin yeniden canlandığı bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada yaşayan her bir vatandaşımız bize deprem şehitlerinin emanetidir anlayışıyla çalışıyor, şehitlerimizin emanetine sahip çıkabilmek ve milletimizi yalnız bırakmamak adına bu çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rızasını alarak, çoğunluğun sesine kulak vererek, gerek şehir içi belirlediğimiz rezerv alanlarda gerekse şehrin dışındaki yine rezerv alanlarda bu süreci yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bakan Murat Kurum başkanlığındaki Deprem Değerlendirme Toplantısına Gaziantep Valisi Kemal Çeber, eski Adalet Bakanı Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül, Gaziantep Milletvekilleri, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilgili kurum amirleri, oda ve STK temsilcileri katıldı.