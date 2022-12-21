Yılbaşında elektrik ve doğalgaza zam yok

Enerjive Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yılbaşında elektrik ve doğalgaz fiyatlarına zam yapılmayacağını açıkladı. Filyos'ta gazetecilerle bir araya gelen Dönmez, doğalgaz fiyatlarıyla ilgili, "İlk değerlendirmelere göre yılbaşında herhangi bir zam söz konusu değil. Elektrikte de zam öngörmüyoruz. Kısa süre içinde takvimi açıklayacağız" dedi.Zonguldak Çaycuma'daki sondaj çalışmalarıyla ilgili konuşan Bakan Dönmez, "Çaycuma'daki veriler olumlu. Çalışmaları netleştirince paylaşacağız" dedi. Petrol ve gaz aramalarına ilişkin değerlendirme yapan Dönmez şunları kaydetti: "Şu an yoğunlaştığımız yerler daha önce petrol ve gaz bulduğumuz yerler ama İç Anadolu, Ege ve Doğu Anadolu'da da araştırmalara yoğunluk vereceğiz. Daha önce Adana'da kimsenin aklına gelmezdi petrol veya gaz bulunacağı, orada keşifle birlikte yeni bir sayfa açıldı. Karadeniz'i kimse düşünmüyordu belki, orada olumlu gelişmeler oldu."Sondaj faaliyetlerine değinen Dönmez, "2023'te 134 arama, 73 üretim toplam 207 kuyuya çıkacağız" diyerek, bu rakamların en az iki kat daha artırılması ggerektiğini sözlerine ekledi.