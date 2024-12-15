Yılbaşında oteller yüzde 100 dolacak

Bu yıl erken gelen kar turizmcilerin yüzünü güldürdü. Kayak bölgelerindeki kar kalınlığı beklenilen seviyeleri aşınca kayak sezonu da erken başladı. Kar yağışının devam etmesi yılbaşı rezervasyonlarını hızlandırırken, oteller şimdiden dolmaya başladı. Öyle ki kar yağışının en güçlü olduğu illerden Erzurum Palandöken'de yılbaşı için rezervasyonlar şimdiden yüzde 80'leri aştı. Yılbaşı için talebin çok güçlü olduğunu aktaran turizmciler, "Yerli turistin yanı sıra yabancı ilgisi de güzel gidiyor. Bu yılbaşı haftasında yüzde 100 dolu olacağız" diyor.Erzurum Palandöken'de iki oteli ile hizmet veren Dedeman'ın Yönetim Kurulu Başkanı Ergün Demiray, bu yıl kar yağışının erken gelmesinin sektöre doping etkisi yaptığını söyledi. Dedeman Palandöken'de 187 oda, Dedeman Palandöken Ski Lodge'de 65 oda olmak üzere toplam 252 odayla hizmet verdiklerini anlatan Demiray, "Sezona hızlı bir başlangıç yaptık. Özellikle yılbaşı için güçlü bir talep var. Yılbaşında yüzde 100 dolu olacağız" şeklinde konuştu. Sezon fiyatları ile ilgili bilgi veren Demiray, "Yılbaşı dönemi için geçen yıla göre yüzde 25-30 fiyat artışı var. Ancak geçen yıl maliyetlerin etkisiyle fiyatlar yaklaşık iki kat artmıştı" dedi. Hem sezon hem de yılbaşı için yerli turistin yanı sıra yabancı ilgisinin de arttığını anlatan Demiray, "İran ve Rusya en büyük iki pazarımız. Aynı zamanda Azerbaycan'dan güçlü bir rezervasyon alıyoruz. Yaz döneminde kültür turu için gelen Iraklılar da kayağı keşfetmeye başladı. Gelenlerin yüzde 20'si yabancı" ifadelerini kullandı.Erzurum'da ilk oteli 30 yıl önce açtıklarını anlatan Demiray, "187 odalı Dedeman Palandöken'de bir renovasyon yapacağız. Yaklaşık 10 milyon dolarlık yatırım yapacağız" dedi. Diğer yatırımlarıyla ilgili de bilgi veren Demiray, şunları anlattı: "10 markaya ulaştık. 2024'te 42'si açık, 21'i açılmayı bekleyen, 12'si imza aşaması tamamlanmış, toplam 75 otel sayısı ile en büyük yerli otel zinciryiz. Otel sayılarımıza baktığımızda 2024'ü yüzde 55 büyüme ile tamamladık." Dedeman'ın Suriye'de üç otelinin bulunduğunu belirten Demiray, "2009'da üç otel almıştık. Bunları 20 yıl işletecektik ancak 2013'te gasp ettiler. Kalan 17 yılımızı talep edeceğiz" dedi.