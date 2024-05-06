Yılda 110 milyon liralık gelir 1.300 kişiye istihdam olacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hakkari'de 14 bin dekarlık alanı sulamaya açacak Dilimli Barajı Sulaması 1. Kısım yapım işinin sözleşmesi imzalandı. Dilimli Barajı'ndan alınacak suyu Yüksekova ilçesindeki verimli topraklarla buluşturacak sistemin 2028 yılının ilk çeyreğinde hizmete girmesi planlanıyor. Hakkari'de toplam 75 bin dekarlık tarımsal alanı sulama kapasitesine sahip olacak Dilimli Barajı Sulaması'nın 1. Kısım yapım işi için de ilk imzalar atıldı. 535 milyon lira tutarındaki projenin ilk etabının hizmete girmesiyle işlenecek 14 bin dekarlık tarım arazilerinden yıllık 110 milyon liralık gelir elde edilmesi ve bin 300 kişiye istihdam sağlanması öngörülüyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son 22 yılda hayata geçirilen 733 sulama projesiyle sulanan alan miktarının 48 milyon dekar artarak 71 milyon dekara ulaştığını bildirdi. Hizmete alınan sulama yatırımlarıyla aynı tarladan aynı üretim sezonunda 2 veya 3 ürün alınmasını sağladıklarını ifade eden Yumaklı, sözleşmesi imzalanan Dilimli Barajı sulamasının ilk etabının tamamlanmasıyla da bölgedeki tarım arazilerinin ihtiyaç duyduğu suyun, borulu ve basınçlı modern sulama teknikleri ile verimli topraklara sağlıklı bir şekilde ulaştırılacağının altını çizdi. Yumaklı, "Proje tamamlandığında sulamanın damla ve yağmurlama şeklinde yapılacak olması, kaynaklarımızın etkin bir şekilde kullanılmasını sağlayacağı gibi tasarruflu ve ölçülebilir su kullanımını da teşvik edecek" dedi.