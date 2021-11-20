Yıldız Holding çocuklar için adım attı

Yıldız Holding
'in, her yıl kasım ayının üçüncü perşembe günü kutladığı Mutlu Et Mutlu Ol Günü, tüm dünyada 65 binden fazla çalışanın katılımıyla bu yıl da online gerçekleşti. Bu sene Yıldız Holding çalışanları Help Steps uygulaması üzerinden adımlarını dünya çocukları için mutluluğa dönüştürdü.
Türkiye'den Amerika'ya, Çin'den Nijerya'ya tüm dünyadan projeye katılan Yıldız Holding çalışanları 52 milyon adım atarak dünyanın çevresinde bir tam turu tamamlayacak kadar mesafe katetmiş oldu. Çalışanların bu adımları uygulama üzerinden UNICEF'e bağış olarak aktarılacak.