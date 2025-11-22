Yıldız Holding’den Mutlu Et Mutlu Ol Günü

Yıldız Holding'in gelenekselleşen ve bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen 'Mutlu Et, Mutlu Ol' günü, dünyanın farklı coğrafyalarındaki ofislerinde eş zamanlı kutlandı. Kutlamaların merkezi Yıldız Holding'in Çamlıca kampüsü oldu. Yıldız Holding'in kurucusu merhum Sabri Ülker'in 'Her insanın mutlu bir çocukluk geçirme hakkı vardır' sözünden ilham alarak, her yıl Kasım ayının üçüncü perşembe günü gerçekleştirilen Mutlu Et Mutlu Ol günü, bu yıl da Yıldız Holding çalışanları başta olmak üzere, iş, sanat ve spor dünyasının tanınmış isimlerini bir araya getirdi.

ORTAK MUTLULUK DİLİ

Mutlu Et Mutlu Ol Günü'ne Türk çağdaş sanatının değerli isimlerinden ünlü ressam Devrim Erbil konuk oldu. Erbil, sanata ve hayata dair deneyim ve görüşlerini dinleyicilerle paylaştı. Devrim Erbil imzalı eserlerden oluşan özel seçki Çamlıca Kampüsü'ndeki sergi salonunda 1 ay boyunca randevu alınarak ziyaret edilebilecek. Kutlamalara Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu da katıldı. pladis ve Godiva Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Japonya'dan Amerika'ya, Afrika'dan İskandinav ülkelerine, İstanbul'dan Londra'ya uzanan geniş bir coğrafyada aynı değerlerle hareket ediyor; farklı kültürlerden on binlerce çalışma arkadaşımızla ortak bir mutluluk dili konuşuyor, dünyaya her lokmada mutluluk vadediyoruz" dedi. Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Mehmet Tütüncü de "Topluma katkı en büyük önceliğimiz" diye konuştu.