Yıldız Holding’in 2022 fırsat eşitliği karnesi başarılarla dolu

Tüm dünyada ve ülkemizde sürdürülebilir bir gelecek için fırsat eşitliğini destekleme amacıyla iki yıl önce kadın platformunun kuruluşuna imza atan Yıldız Holding, üçüncüsünü yayınladığı 'Kadın Platformu 2022 Raporu'nu kamuoyuyla paylaştı. Daha kapsayıcı bir iş ortamının sağlanabilmesi ve kadınların ekonomiye daha fazla dahil olması hedefiyle, çalışmalarını Kadın Platformu çatısı altında yürüten Yıldız Holding, bu kapsamda fırsat eşitliği temelli uygulama, proje ve performans verilerini her yıl raporlaştırarak kamuoyunun bilgisine sunuyor. Bu yıl üçüncüsü yayınlanan raporda paylaşılan bilgilere göre; bir önceki yılda olduğu gibi 2022 yılında da, Yıldız Holding ve şirketlerinde kadın çalışan oranı, yeni işe alınan kadın çalışan oranı ve terfi eden kadın çalışan oranı gibi temel parametrelerde artış göze çarpıyor.

MUTUŞ: FIRSAT EŞİTLİĞİNİ HER KADEMEDE HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, kadınların iş gücüne katılımını daha fazla artırabilmek adına Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker'in destekleriyle iş dünyasına liderlik etmeyi hedeflediklerini söyleyerek, "Yıldız Holding olarak daha kapsayıcı ve adil bir iş ortamı oluşturmayı, kadınların iş hayatında karşılaştığı zorlukların farkında olarak eşit fırsatlar sunmayı amaçlıyoruz. Bunun için işe alım sürecimizi gözden geçiriyor, uluslararası standartları ve metrikleri yakından takip ediyor, geleceğe yönelik işe alım hedefleri belirliyoruz. Kadınların güçlenmesi alanında attığımız tüm adımları Yıldız Holding ve şirketlerinde kalıcılaştırarak kurum kültürümüzün bir parçası haline getirmek adına 2021 yılında Yıldız Holding Kadın Platformu'nu kurduk.

Diğer yandan 2021 yılında Yıldız Holding Kadın Platformu'nun faaliyetlerine yön veren Yıldız Holding Kadın Platformu Fırsat Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Manifestosu'nu katılımcı bir süreçle çalışanlarımızla birlikte oluşturmuştuk. Geçtiğimiz yıl ise özellikle ekonomik hayata katılımda fırsat eşitliğini sağlamak adına kadın girişimcilerin ve değer zincirinde kadınların desteklenmesi çalışmalarına hız kazandırdık. Manifestomuzu da bu doğrultuda "Söylem, İş Ortamı, Ekosistem ve Değer Zinciri" olmak üzere değer yarattığımız dört alanı temsil edecek şekilde güncelledik. " açıklamasını yaptı.



KADIN GİRİŞİMCİLERE 4,3 MİLYON DOLAR YATIRIM YAPILDI

2022 yılında Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi'nin (UN Women) yürütücülüğünü üstlendiği, "Women's Entrepreneurship Accelerator" (WEA -Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı) girişimine dahil olduklarını anlatan Begüm Mutuş, "Bu iş birliği sayesinde bölgesel ve küresel alanda tedarik zincirinde kadın girişimciliğini desteklemeyi ve kadın girişimcilere 3 yıl içinde 4 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etmiştik. Doğrudan veya dolaylı olarak kadın liderliğindeki ve kadın ortaklı girişimlere yapılan toplam yatırım tutarı ise birinci yılında 53 girişimle 4,3 milyon dolara ulaşmış durumda." dedi.



TARIMIN KADIN YILDIZLARI PROJESİYLE KADIN ÇİFÇİLERE TAM DESTEK

Kerevitaş'ın SuperFresh markasıyla kadın çiftçileri desteklemek ve tedarik zincirinde fırsat eşitliğini sağlamak için Tarım ve Orman Bakanlığı'nın öncülüğünde "Tarımın Kadın Yıldızları" projesini başlattıklarını anlatan Begüm Mutuş, bu projeyle kadın çiftçilere 2025 yılına kadar 5 bin ton meyve-sebze alım garantisi verildiğini ve projede şu ana dek 1.760 ton ürün alınarak 8 milyon TL'nin üzerinde değer yaratıldığını söyledi. Kadın girişimcilere yönelik verilen desteklerle ilgili bilgiler veren Mutuş, "Lady Godiva Girişimi her yıl kendi toplumlarında fırsat eşitliği, kapsayıcılık ve kadınların güçlenmesi için çalışan sivil toplum kuruluşlarına hibe desteği vermeye devam ediyor. Fırsat eşitliğine dayalı bir iş gücü oluşturmak ve 2025'in sonuna kadar küresel olarak pladis'in liderlik ekiplerinde kadın temsilini artırmak adına oluşturduğumuz Liderlikte Kadın Ağı (Women in Leadership Network) üzerinden dünya genelinde kadın çalışanlarımız arasındaki bağı destekliyoruz. Seç Market'in de kadın girişimcileri desteklemek amacıyla bu yıl başlattığı "Gücünle Gülümse" projesi ile kendi mağazasının sahibi olan kadın iş ortaklarımızın sayısını hızla artırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



SON ÜÇ YILDA KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 41'E YÜKSELDİ

Raporun ortaya koyduğu sonuçlara göre, 2019 yılında yüzde 37 olan kadın çalışan oranı, Yıldız Holding ve şirketlerinde yürütülen fırsat eşitliği temelli projeler sonrası son 3 yıl içerisinde yüzde 41'e yükseldi. Yıldız Holding şirketlerinde tüm seviyelerde yeni işe alınan çalışanlar arasında kadın oranları incelendiğinde; 2019 yılında bu oran yüzde 46 iken 2022 yılında kadın ve erkek işe alım oranının eşit bir şekilde yüzde 50 olarak gerçekleştiği görülüyor.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu'nda bulunan kadın sayısı geçtiğimiz yıl %12'den %18'e çıkmış durumda. Holding'in Türkiye genelindeki halka açık şirketlerinde ise bu oran %22 iken toplamda 23 Yönetim Kurulu üyesinin 5'i kadın üyelerden oluşuyor.

Söz konusu rapor ve bütüncül çalışmalarıyla Yıldız Holding, sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında referans aldığı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'ndan Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (SKA 5), İnsana Yakışır İş ve Büyüme (SKA 8) ve Eşitsizliklerin Azaltılması (SKA 10) amaçlarına ilişkin taahhütlerini de şeffaf ve katılımcı bir şekilde yerine getiriyor.

FİLDİŞİ SAHİLİ'NDEN KADIN GİRİŞİMCİLİĞİNE BAŞARILI BİR ÖRNEK

Kadın girişimciliğinin ve yerel tedarikçilerin desteklenmesi adına tüm dünyada sürdürülebilir iş modellerine imza atan Yıldız Holding'in çalışmalarının somut bir örneği Kante Djeneba… Dünyadaki kakao üretiminin yüzde 70'ini gerçekleştiren Fildişi Sahili'nde, kakao tedariki yapan tek kadın girişimcinin kendisi olduğunu söyleyen Kante Djeneba, pladis ile 9 yıldır sürdürdükleri iş ortaklığını şu sözlerle özetledi: "Kakao, Fildişi Sahili'ndeki insanların temel geçim kaynağı olarak ön plana çıkıyor. Ben, Fildişi Sahili'nde tamamen erkeklerin egemen olduğu bu sektördeki tek kadın girişimci olma özelliğine sahibim. Şirketimde toplam 5 kişiyi istihdam ediyorum ve pladis'e yılda 14 bin ton kakao tedariki sağlıyorum. Benim de büyüdüğüm yer olan Fildişi'nin kuzeyinde, eğitime erişim imkânları oldukça sınırlı. Her 10 kadından 7'sinin doğum yaparken hayatını kaybettiği Fildişi'nde kadınların sadece yüzde 10'u eğitim görme şansına sahip oluyor. Hem bir anne hem de bir girişimci olarak; fırsat eşitliği konusunda tüm paydaşlarına cesaret veren pladis'in sorumlu tedarik zinciri yönetimi sayesinde, işlerimi başarıyla sürdürebiliyorum. Bu coğrafyada kadınların içinde bulunduğu şartların ne denli zor olduğu göz önüne alındığında, kadınların ekonomik yaşama katılımı konusunda pladis'in üstlendiği sorumluluğun değeri çok daha iyi anlaşılacaktır."