Yıldız Holding’in kadın girişimcilere desteği Birleşmiş Milletler’de örnek gösterildi

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu haftası kapsamında düzenlenen "Kadın Girişimcilerin Küresel Ölçekte Güçlendirilmesi" paneli 21 Eylül'de New York'ta gerçekleşti. Yıldız Holding'in stratejik ortakları arasında yer aldığı Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadının Güçlenmesi Birimi (UN Women) tarafından düzenlenen özel oturum, küresel düzeyde fırsat eşitliği konusunda çalışan çok sayıda kanaat önderi ve kuruluşu bir araya getirdi.

Panelin açılış konuşmalarını UN Women İcra Direktör Yardımcısı Sarah Hendriks ve Yıldız Holding Kamu İlişkileri Genel Müdürü ve Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş yaptı.

Mutuş: "Küresel değer zincirimizde kadın girişimciliğini desteklemeye devam edeceğiz"

Yıldız Holding Kadın Platformu Elçisi Begüm Mutuş, fırsat eşitliğini odağa alarak, tüm dünyada kadın girişimcileri desteklemek için örnek projeler geliştirdiklerini söyledi. Mutuş, "Yıldız Holding'de kuruluşumuzdan bu yana tüm faaliyetlerimizde bize rehberlik eden bir felsefemiz var. "Mutlu Et, Mutlu Ol." Hiçbir toplumun gerçek anlamda fırsat eşitliğini sağlamadan mutlu olamayacağına inanıyoruz. 2021 yılında hayata geçirdiğimiz Kadın Platformu ile yürüttüğümüz çalışmaları UN Women aracılığıyla küresel ölçeğe taşıdık. Geçtiğimiz yıl dahil olduğumuz Kadın Girişimciliğini Hızlandırma Programı (WEA) ile bölgesel ve küresel değer zincirinde kadın girişimciliğini desteklemeyi ve kadın girişimcilere üç yıl içinde 4 milyon doların üzerinde yatırım yapmayı taahhüt etmiştik. Birinci yılın sonunda bu hedefimizi aşarak 5 milyon doların üzerinde değer yarattık. Önümüzdeki yıl için kadın girişimci tedarikçi sayımızı % 100 artırmayı hedefliyoruz. UN Women ile ortaklığımız sayesinde tüm ulusal ve uluslararası platformlarda fırsat eşitliğinin ve kadın girişimciliğinin savunuculuğunu yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.