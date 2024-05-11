Yılın ilk 4 ayında otomotiv üretimi yüzde 1 azaldı

İLK 4 AYDA İHRACAT 11,9 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Yılın ilk 4 aylık döneminde otomotiv ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 artarak 332 bin 664 adet oldu. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine paralel seyrederken, ticari araç ihracatı yüzde 2 oranında arttı. Traktör ihracatı ise 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 5 bin 777 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı, 2024'ün ilk 4 aylık döneminde yüzde 16,5 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk 4 aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 11,9 milyar dolar oldu. Avro bazında ise yüzde 2 artarak 10,9 milyar avro oldu. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 3,4 oranında, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 2,6 arttı.