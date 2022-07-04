Yılın ilk yarısında 67 ilin ihracatı arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, Ocak-Haziran 2022'de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 20 artarak 126 milyar dolara yaklaştı.

Bu dönemde iller bazında yapılan ihracat ise (serbest bölgelerden yapılan ihracat hariç) yüzde 19,2 artarak 114 milyar 5 milyon dolara yükseldi. İlk yarıda ülke genelindeki 81 ilden 67'si ihracatını artırırken, 6 ilde düşüş tek hanede kaldı.

Ocak-haziran döneminde en yüksek ihracatı 49,95 milyar dolarla İstanbul yaptı. İstanbul'u, 10,15 milyar dolarla Kocaeli, 7,92 milyar dolarla Bursa ve 7,14 milyar dolarla İzmir takip etti.

Ankara, 5,35 milyar dolarla beşinci, Gaziantep 5,2 milyar dolarla altıncı, Sakarya 2,63 milyar dolarla yedinci, Denizli 2,53 milyar dolarla sekizinci, Manisa 2,52 milyar dolarla dokuzuncu ve Hatay 1,94 milyar dolarla onuncu sırada yer aldı.