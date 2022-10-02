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Giriş Tarihi: 3.10.2022

Yılın otosuna elektrikliler damga vurdu

Yılın otosuna elektrikliler damga vurdu
Avrupa'da Yılın Otomobili (Car of the Year- COTY2023) seçimleri için en önemli organizasyonlarından biri olan Tannistest, 24-29 Eylül tarihleri arasında Danimarka'da düzenledi. Bu yıl 44'üncüsü gerçekleşen Tannistest'te COTY jüri üyeleri 'Yılın Otomobili' adaylarını test ettiler. Otomotivdeki dönüşümün yansımaları Tannistest'te de görüldü. Elektrikli ve hibrit araçlarının sayısı daha fazlaydı. 50 test aracının yüzde 45'i elektrikli, yüzde 18'i plug-in hibrit, yüzde 16'sı full hibritti. Kalan araçlar ise içlerinde yarım hibritlerin de olduğu içten yanmalı motorlulardan oluştu. Avrupa'da Yılın Otomobili'nde ilk oylama 11 Kasım 2022 tarihinde. Jüri üyelerinin oylarıyla finale kalan yedi otomobil 14 Kasım 2022'de açıklanacak. İkinci oylama sonucunda birinci seçilen otomobil ise 13 Ocak 2023'te Brüksel Otomobil Fuarı'nda kamuoyu ile paylaşılacak.
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Yılın otosuna elektrikliler damga vurdu
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