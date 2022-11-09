Yıllık E-ticaret cirosunun yüzde 25’ı Kasım ve Aralık aylarında gerçekleşecek

IdeaSoft CEO'su ve TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, e-ticaretin 2021 yılında bir önceki yıla göre büyüme ivmesini devam ettirerek cirosal bazda 400 milyar TL'lik işlem hacmini aştığının altını çizerek, "Bu ivmenin devam ederek 2022 yılı sonunda da 600 Milyar TL üzerinde tamamlanacağını öngörüyoruz." dedi. Yaklaşan Muhteşem Cuma ve yılbaşına da dikkat çeken Özkara, "İşletmeler yıl içinde online kanallar üzerinden yaptıkları cironun ortalama dörtte 1'ini yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde gerçekleştiriyor. E-ticarette yılın son iki ayı hacimsel olarak aslında toplam yılın %25 cirosal hacmini gerçekleştiren bir dönem oluyor. Kasım ve aralık dönemi e-ticaret hacminin en yoğun olduğu dönem. Çünkü özel günler, kampanyalar, yılbaşı gibi birçok özel gün bu döneme denk geliyor. İki ayı birbirinden ayırmakta fayda var. Kasım ayında yapılan genel kampanyalarda tekstil, ayakkabı, küçük ev aletleri, elektronik, kişisel bakım, kozmetik gibi kategorilerin geçen sene de olduğu gibi ön plana çıkacağını öngörüyoruz. Aralık ayı ise yılbaşı alışverişlerinin de etkisiyle farklı kategoriler ile ön plana çıkıyor. Bunlar da hediyelik eşya, aksesuar, kozmetik ve tekstil olacak." şeklinde konuştu.SATIŞ-pazarlama, enerji, iletişim, inşaat ve araç muayene sektörlerinde faaliyet gösteren ve 800 kişiye istihdam sağlayan Büyükdağ Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Büyükdağ, şirketin faaliyetlerini ve gelecek hedeflerini açıkladı. Büyükdağ Holding olarak ana iş kollarının satış ve pazarlama olduğunu ifade eden Ali Büyükdağ, "1995 yılı itibarıyla bu işe başladık. Büyük markaların İstanbul'da distribütörlüğünü aldık. Sonrasında satış pazarlama ağını Ege'ye de taşıdık. Günlük olarak 45 bin noktaya hizmet veriyoruz. Turkcell'le de bir iş ortaklığımız var. Kurumsal firmalara hizmet veriyoruz, turizm sektöründe 3 otel ile faaliyet gösteriyoruz. İstanbul'da Karaköy ve Taksim'de 2 otelimiz mevcut. Diğer otelimiz ise Kuşadası'nda bulunuyor. Enerji alanındaki faaliyetlerimiz ise 2014 yılında başladı. Şanlıurfa'da 17 megawatt güç üreten bir güneş enerjisi santralimiz var. Tunceli'de de bir tane araç muayene istasyonumuz bulunuyor" dedi.Enerji sektörünün gelecekte şirketin yatırım yapacağı alanlar arasında yer aldığını dile getiren Ali Büyükdağ, "Yakın zamanda otomobil şarj istasyonu kurmak için lisansımızı aldık. Çok kısa süre içerisinde şarj istasyonlarımızı kurmaya başlayacağız. Bunları Türkiye'nin dört bir tarafına yaymak istiyoruz. Şarj istasyonlarına 1.5 milyon dolar yatırım yapacağız. İlk etapta aldığımız lisans gereği 50 adet şarj istasyonumuz devreye girecek. Sonrasında ise hızlı bir kurulum sürecine gireceğiz. Şarj istasyonu sayımızı artıracağız. 1 yılda 500 adet şarj istasyonu kurmayı hedefliyoruzGüneş enerjisi santrali tarafında da yatırımlara devam edeceklerine dikkat çeken Ali Büyükdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şarj istasyonları dışında güneş enerjisi santrali tarafında yatırımlarımız olacak. İlk etapta bir güneş enerji santralini satın almak için görüşmelerimiz sürüyor. Bunun dışında da girişimlerimiz devam ediyor.KUŞAKLAR değiştikçe, bu değişimden iş yapma biçimleri, şirket kurma amaçları ve şirket yönetim stratejileri de etkileniyor. Youth Business International (YBI) tarafından yürütülen bir araştırmada gençlerin girişimciliği dünyayı değiştirmenin bir yolu olarak gördüğü tespit edilirken, çevresel ve sosyal sorunların çözümüne odaklanan genç girişimcilerin sayısının, 35 yaş üstündeki girişimcilerden 2 kat daha fazla olduğu kaydediliyor. 35 yaşında altındaki girişimcilerin %39'u işletmelerinin öncelikli amacının sosyal ve çevresel sorunlara çözüm bulmak olduğunu söylerken, bu yaklaşımı destekleyen 35 yaş üzerindeki girişimcilerin oranı %18'de kalıyor. Geçtiğimiz aylarda Hollanda ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki merkezlerini Türkiye'ye taşıyan ve genç girişimciler tarafından kurulan NBO Holding deTürkiye'de gençlerin sosyal ve mesleki anlamda gelişmesini önceliklendiriyor.Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan NBO Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Nazım Burak Olcay, "Bugün küresel araştırmalar, genç girişimcilerin sosyal etki oluşturmayı kârlılıktan daha öncelikli gördüğüne işaret ediyor. NBO Holding olarak biz de girişimciliğin dünyayı dönüştürmek için güçlü bir araç olduğuna yönelik inancımızla 2018'den bu yana ABD'de konumlanan merkezimizi geçtiğimiz aylarda Türkiye'ye taşıdık. Genç ve dinamik ekibimizle bilişimden finansa, tekstilden otomotive, sanayiden turizme pek çok sektörde faaliyet gösteriyoruz" dedi. YBI tarafından yürütülen araştırmada kârlılıkta düşüşe mal olsa bile genç girişimcilerin %41'inin çeşitliliği ve sosyal iyiliği teşvik etmeye odaklandığını gösteren veri öne çıkıyor. Bu oran yaşça büyük şirket sahiplerinde %25'e kadar gerilerken, 2 genç girişimciden biri doğru, etik, toplum için iyi tedarikçileri seçmek gibi amaca hitap eden stratejiler izliyor.ONİKİ, 20 Haziran 2022'de Zorlu PSM'de ilk kez hayata geçirdiği E-Ticaret ve E-İhracat Konferansı'nın ikinci ayağını Horoz Lojistik ve Onreon'un ana sponsorluğunda 1 Kasım 2022'de Mall Of İstanbul - Hilton Convention Center'da gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Merve Akıncı'nın yaptığı konferansın konuşmacıları arasında; ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, EVFED Genel Sekreteri ve Sorto Business Kurucusu Sibel Palacıoğlu, Horoz Lojistik İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Gürkan Gürbüz, Oniki Kurucu Ortağı ve CEO'su Ziya Kızıltan başta olmak üzere birçok önemli isim yer aldı. Konferansta E-Ticaret ve E-İhracat alanında çözüm üretmiş olan markalar, yazılım ve teknoloji şirketleri ile bu alandaki çözümleri arayan KOBİ'ler, üreticiler ve girişimcileri bir araya geldi. Hibrit konseptte gerçekleşen etkinliğin fiziksel kanadında 430 katılımcı yer alırken, online tarafta ise 400'ün üzerinde katılım gerçekleşti. Bir eleme sürecinden geçirilerek seçilen katılımcılar; etkinlik günü yapılan 12 B2B eşleşme seansıyla birlikte toplamda 8 bin 500'ün üzerinde bire bir iş odaklı networking görüşmesi gerçekleştirdi.