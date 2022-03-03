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Haberler Ekonomi Haberleri Yıllık enflasyon şubatta % 54.4
Giriş Tarihi: 4.3.2022

Yıllık enflasyon şubatta % 54.4

Yıllık enflasyon şubatta % 54.4
RUSYA'NIN Ukrayna'yı işgalinin ardından başta gıda ve enerji sektöründe olmak üzere yaşanan fiyat artışları ile küresel problem haline gelen enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın 50 baz puanlık faiz artırımı planını raftan kaldırdı. Avrupa Birliği'nde enflasyon 25 yılın zirvesine çıkarken, Türkiye'de de yükseliş şubatta da devam etti. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 4.81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7.22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 54.44, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 105.01 olarak kaydedildi. Aylık bazda artış yüzde 8.41 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde oldu. TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 75.75 ile ulaştırma grubunda görüldü. En fazla fiyat artışı yüzde 88.51 ile karnabaharda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 10.53 ile çocuk kazağında görüldü.
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Yıllık enflasyon şubatta % 54.4
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