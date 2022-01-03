Yıllık enflasyon yüzde 36 oldu

Enflasyon
rakamları açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi
(TÜFE
), Aralık 2021'de aylık bazda yüzde 13.58, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi
(Yİ-ÜFE) yüzde 19.08 artış gösterdi. Yıllık enflasyon
tüketici fiyatlarında yüzde 36.08 olarak gerçekleşirken, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 79.89 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK) verilerine göre, Aralık 2021 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 19.6, yurt içi üretici fiyatları yüzde 43.86 arttı. Geçen yıl ocak-aralık döneminde en yüksek fiyat artışı yüzde 168 ile yazım
ve çizim kağıtlarında olurken en fazla fiyat düşüşü yüzde 38 ile sarımsakta gerçekleşti. TÜFE yıllık değişim ulaştırmada yüzde 53.66, gıda ve alkolsüz içecekler grubunda yüzde 43.8, ev eşyası grubunda yüzde 40.95, lokanta ve otellerde yüzde 40.85 olarak hesaplandı. Haberleşmede yıllık yüzde 8.76, eğitimde yüzde 17.23, alkollü içecekler ve tütünde yüzde 20.02, giyim ve ayakkabıda yüzde 20.13, sağlıkta 20.52, eğlence ve kültürde yüzde 25.46, konutta yüzde 28.57, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 35.37 artış gerçekleşti. Tuvalet kağıdı fiyatları yüzde 69, pamuklu kumaş yüzde 65, benzinli otomobil yüzde 60 arttı.
KİRA ARTIŞI %19.6
Geçen yılın ocak-aralık döneminde fiyatı en fazla düşen ürün ise yüzde 38 ile sarımsak oldu. Bu ürünü yüzde 11 ile şans oyunları, yüzde 8 ile limon, yüzde 1'er ile kuru soğan ve ayva izledi. Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla ocak ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı ocak ayı için yüzde 19.60 oldu.