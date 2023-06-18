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Giriş Tarihi: 18.6.2023

Yıllık toprak kaybı 113 milyon tona düştü

Türkiye’nin 2053 Sıfır Emisyon hedefinde kararlı mücadelesi sürüyor. Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki, “Her karış toprağımızı koruyoruz. Yıllık toprak kaybımız 113 milyon tona düştü” dedi

Rana BÜYÜKTAŞ Rana BÜYÜKTAŞ
Yıllık toprak kaybı 113 milyon tona düştü
Kuraklıkla en büyük mücadelelerden birini veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü çatısı altında çeşitli sistemler geliştirdi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Özümüz toprak, sözümüz korumak şiarıyla her karış toprağımızı koruyoruz" dedi. Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'ne ilişkin açıklama yapan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın başlattığı 2053 Net Sıfır Emisyon ve Yeşil Kalkınma hedeflerine ulaşmak amacıyla yerleşim yerlerimizdeki karbon tutulum miktarlarını ve bunların ekonomik değerlerini 81 ilimiz özelinde hesapladık. Karbonun ekonomik olarak değerlendirilmesine yönelik çalışmalarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.
Bakanlık yıllık toprak kayıplarını 130 milyon tonun altına indirme hedeflerine ulaşarak, 113 milyon ton seviyelerine düşürdü.



ÇÖLLEŞME TEDBİRLERİ
Çölleşme ve kuraklık alanında birçok eylem planı ve strateji belgesi ortaya koyan bakanlık, bunun yanı sıra izleme ve değerlendirme sistemleriyle Türkiye'nin her bir karış toprağını çölleşme, erozyon ve arazi tahribatına karşı izleyerek gerekli tedbirleri hayata geçiriyor.
Bakanlık ayrıca Ar-Ge faaliyetleriyle bir yandan çölleşmeye karşı direnç artırırken bir yandan da ağaçlandırma faaliyetlerini yürütüyor.

ALTERNATİF FORMÜLLERİ ÇALIŞIYORUZ
Deprem bölgesine ziyaretlerde bulunan Bakan Özhaseki, Kahramanmaraş'ta yaptığı açıklamada, "Özellikle şehir merkezlerinde afet konutlarımızın inşasını hızlandıracak alternatif formüller üzerinde istişarelerimiz sürüyor" diye konuştu. Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında ise "Şu ana kadar 170 bin ihale yapıldı. 311 binin ihalesinin bu sene yapılmasını ve 1 yılda teslim edilmesini Sayın Cumhurbaşkanımız söz verdi. Bunu yapacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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Yıllık toprak kaybı 113 milyon tona düştü
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