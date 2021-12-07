Yıllık yolcu kapasitesini 6 milyona çıkaracak! Açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Gaziantep Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesini 6 milyona çıkaracak yeni terminal binasının inşaatında sona gelindi. Yeni binayı kentin düşman işgalinden kurtuluşun 100. Yıldönümü töreni için kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hizmete açacak.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Oğuzeli Kaymakamı Büşra Uçar, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ ve DHMİ Gaziantep Müdürü Yasin Savaş ile birlikte Oğuzeli içesinde yapımı devam eden inşaat alanında incelemelerde bulunarak yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamada yeni bina ile havalimanının alanı 15 bin metrekareden 72 bin 600 metrekareye çıkarılarak yıllık yolcu kapasitesi 2,5 milyondan 6 milyona, uçak park sayısı 12'den 18'e, otopark araç kapasitesi ise 585'ten 2 bin 49'a ulaşacak.

Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla 25 Aralık'ta düzenlenen törenlere katılmak üzere kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını gerçekleştireceği terminal binasının bu tarihe yetiştirilmesi için çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor.