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Giriş Tarihi: 19.7.2022 10:36

YKS sonuçları belli oldu! İşte Türkiye'de en yüksek maaşlı meslekler: Öğrencilerin en çok merak ettiği soru yanıt buldu!

YKS sonuçları belli oldu! İşte Türkiye’de en yüksek maaşlı meslekler: Öğrencilerin en çok merak ettiği soru yanıt buldu!

ÖSYM milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçlarını açıkladı. Üniversite tercihleri için ise Türkiye'de en yüksek maaşlı meslekler merak konusu oldu. Öğrenciler, 'Geleceğin meslekleri neler olacak, en kazançlı işler hangisi, hangi mesleği seçmeliyim' sorularına cevap arıyor.

En yüksek maaşlı meslekler konusu genç orta yaşlı her kesimden insanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ancak özellikle YKS sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler 'Türkiye'de en çok para kazandıran meslekler hangileri' sorusuyla aramalarını sıklaştırdı.

Türkiye'de en çok merak edilen ve en yüksek maaşlı meslekler listesini derledik...

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN PARA KAZANDIRAN MESLEKLER HANGİLERİ?

İşte Türkiye'de en çok merak edilen ve en yüksek maaşlı meslekler listesini derledik. İşte detaylar...

Vergi Uzmanı Maaşları

En düşük maaş : 7540 TL
Ortalama maaş : 9870 TL
En yüksek maaş : 13080 TL

Yazılım Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 10220 TL
En yüksek maaş : 20050 TL

Tekstil Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6320 TL
En yüksek maaş : 10690 TL

Medikal Doktor Maaşları

En düşük maaş : 7390 TL
Ortalama maaş : 16930 TL
En yüksek maaş : 28710 TL

Avukat Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7810 TL
En yüksek maaş : 16540 TL

İç Mimar Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6630 TL
En yüksek maaş : 12980 TL

İnşaat Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7530 TL
En yüksek maaş : 15270 TL

Makine Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7150 TL
En yüksek maaş : 14000 TL

Bilgisayar Mühendisi

En düşük maaş : 5810 TL
Ortalama maaş : 8410 TL
En yüksek maaş : 18000 TL

Hemşire Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 5810 TL
En yüksek maaş : 9350 TL

Eczacı Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 8010 TL
En yüksek maaş : 18320 TL

Mimar Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7860 TL
En yüksek maaş : 22790 TL

Kabin Memuru Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 8380 TL
En yüksek maaş : 19270 TL

Pilot Maaşları

En düşük maaş : 21630 TL
Ortalama maaş : 41950 TL
En yüksek maaş : 59130 TL

Gıda Mühendisi Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6310 TL
En yüksek maaş : 10410 TL

Psikolog Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6310 TL
En yüksek maaş : 13680 TL

Diş Hekimi Maaşları

En düşük maaş : 5720 TL
Ortalama maaş : 14070 TL
En yüksek maaş : 30530 TL

Gazeteci Maaşları

En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 8760 TL
En yüksek maaş : 17500 TL

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YKS sonuçları belli oldu! İşte Türkiye'de en yüksek maaşlı meslekler: Öğrencilerin en çok merak ettiği soru yanıt buldu!
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