YKS sonuçları belli oldu! İşte Türkiye’de en yüksek maaşlı meslekler: Öğrencilerin en çok merak ettiği soru yanıt buldu!

En yüksek maaşlı meslekler konusu genç orta yaşlı her kesimden insanın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Ancak özellikle YKS sonuçlarının açıklanması sonrası öğrenciler 'Türkiye'de en çok para kazandıran meslekler hangileri' sorusuyla aramalarını sıklaştırdı.
Türkiye'de en çok merak edilen ve en yüksek maaşlı meslekler listesini derledik...
TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN PARA KAZANDIRAN MESLEKLER HANGİLERİ?
İşte Türkiye'de en çok merak edilen ve en yüksek maaşlı meslekler listesini derledik. İşte detaylar...
Yazılım Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 10220 TL
En yüksek maaş : 20050 TL
Tekstil Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6320 TL
En yüksek maaş : 10690 TL
Medikal Doktor Maaşları
En düşük maaş : 7390 TL
Ortalama maaş : 16930 TL
En yüksek maaş : 28710 TL
Avukat Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7810 TL
En yüksek maaş : 16540 TL
İç Mimar Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6630 TL
En yüksek maaş : 12980 TL
İnşaat Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7530 TL
En yüksek maaş : 15270 TL
Makine Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7150 TL
En yüksek maaş : 14000 TL
Bilgisayar Mühendisi
En düşük maaş : 5810 TL
Ortalama maaş : 8410 TL
En yüksek maaş : 18000 TL
Hemşire Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 5810 TL
En yüksek maaş : 9350 TL
Eczacı Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 8010 TL
En yüksek maaş : 18320 TL
Mimar Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 7860 TL
En yüksek maaş : 22790 TL
Kabin Memuru Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 8380 TL
En yüksek maaş : 19270 TL
Pilot Maaşları
En düşük maaş : 21630 TL
Ortalama maaş : 41950 TL
En yüksek maaş : 59130 TL
Gıda Mühendisi Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6310 TL
En yüksek maaş : 10410 TL
Psikolog Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 6310 TL
En yüksek maaş : 13680 TL
Diş Hekimi Maaşları
En düşük maaş : 5720 TL
Ortalama maaş : 14070 TL
En yüksek maaş : 30530 TL
Gazeteci Maaşları
En düşük maaş : 5500 TL
Ortalama maaş : 8760 TL
En yüksek maaş : 17500 TL