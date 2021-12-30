Yoğun taleple karşı karşıyayız

Pandemi ile birlikte tedarik zincirlerinin ciddi anlamda değiştiğini söyleyen İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, "Avrupalı markalar ihtiyaçlarını artık uzak ülkeler yerine yakın coğrafyalardan karşılamayı tercih ediyorlar. Bu yeni süreçte Türkiye
hem coğrafi yakınlığı hem hızı, hem de üretim kapasitesi ile öne çıkıyor. Nitekim bu yıl firmalarımız yoğun bir sipariş talebiyle karşı karşıya kaldılar. Kasımda kapasite kullanımımız yüzde 82.9'a ulaştı" dedi. Yoğun üretim tempolarının ihracata da olumlu yansıdığını söyleyen Gültepe, şunları kaydetti: "Eylülde 1 milyar 948 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdik. Ekim'de yine 1.9 milyar doların üzerine çıktık. 11 ayda 18.4 milyar dolarlık ihracata imza attık. Aralık da bu şekilde devam ederse yılı 20 milyar doların üzerinde tamamlayacağız. Bir başka ifade ile sektörün 2014'te 18.7 milyar dolarla kırdığı yıllık ihracat rekorunu yedi yıl aradan sonra yenileyeceğiz."
23 MİLYAR $'IN ÜSTÜNDE
Başkan Gültepe, bu yıl yakaladıkları ivmeyi seneye de aynı hızla devam ettirmeyi, hazır giyim ve konfeksiyon ihracatını en az yüzde 15 artırarak 23 milyar doların üzerine taşımayı hedeflediklerini söyledi. Orta vadede ise 33 milyar dolarlık ihracatla ülkemizi küresel ligde en üst sıralara çıkarmak için var güçleriyle çalıştıklarını anlatan Gültepe, şöyle devam etti: "Sektör 2021'e ham madde maliyetlerindeki artışın gölgesinde başladı. Özellikle pamuk ve pamuk ipliği fiyatlarında çok yüksek fiyat artışları oldu. Yılın özellikle son çeyreğinde ise döviz kurlarında sert dalgalanmalarla karşı karşıya kaldık. Bu iki konu bizi çok zorladı. Uluslararası pazarlarda emtia fiyatları son bir yılda dolar üzerinden ortalama yüzde 20 arttı. Türkiye'de bu oran yüzde 35 - 40 düzeyinde. Pamuk ve pamuk ipliğinde çok daha yüksek bir fiyat artışı ile karşı karşıyayız. 2021 başından bu tarafa pamuğun fiyatı dünyada yüzde 35, Türkiye'de yüzde 47 artış gösterdi. Pamuk ipliğini yurt içinden uluslararası piyasalara göre 0.80 - 1 dolar daha pahalıya alıyoruz. Önceleri 2-3 haftada gelen hammadde günümüzde 4-5 haftada elimize ulaşıyor. Hammadde temininde yaşadığımız sorunlar nedeniyle termin sürelerimiz uzuyor ve zaman zaman siparişleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz."
İSTİHDAM ARTIYOR
SGK verilerine göre Mart 2020'de pandemi kısıtlamaları başladığında sektörün 592 bin istihdamı olduğunu söyleyen Başkan Gültepe, "Pandeminin üretimi ve ihracatı olumsuz etkilediği 2020'de bile biz istihdamımızı artırmaya devam ettik. 2020'yi 608 bin istihdamla kapatmıştık. Eylül 2021'de ise yaklaşık 655 bin istihdama ulaşmış bulunuyoruz. Önümüzdeki yıl da yeni yatırımlarla birlikte 40 - 50 bin yeni istihdam yaratacağımızı öngörüyorum" dedi. Sektörün istihdamını artırmak için büyük bir yatırım hamlesi çinde olduğunu söyleyen Gültepe, "Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü yatırımlarını ülke geneline yaymıştır. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirler yeni yatırımların adresi olmuş durumda. Önümüzdeki yıllarda da bu bölgelere yapacağımız yatırımlarla ülkemizin işsizlik sorununun çözümüne büyük katkı sunmaya devam edeceğiz. İhracatın artması yatırımları zorunlu kılıyor" diye konuştu.