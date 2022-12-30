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Giriş Tarihi: 30.12.2022 12:53

YÖK Başkanı Özvar, 2022'de 7 bin öğrenci ile buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, 2022 yılında yaklaşık 7 bin öğrenci ile bir araya geldi.

DHA
YÖK Başkanı Özvar, 2022’de 7 bin öğrenci ile buluştu

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten yapılan açıklamaya göre, Erol Özvar, 2022 yılında 24 farklı ilde 37 üniversite ziyaret etti. Üniversite ziyaretlerinde öğrencilerle bir araya gelerek söyleşiler gerçekleştiren Özvar, yaklaşık 7 bin öğrenci ile buluştu.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulanan Özvar, Yükseköğretim Kurulu olarak üniversitelerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin ihtiyaçlarını gözeterek Türk yükseköğretim sistemini geliştirmeye büyük önem verdiklerini belirterek, "Öğrenci buluşmalarına büyük önem veriyorum. Kıymetli öğrencilerimizle görüş alışverişinde bulunarak hep birlikte kapsamlı çözümler üretmeye çalışıyoruz" dedi.

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YÖK Başkanı Özvar, 2022'de 7 bin öğrenci ile buluştu
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