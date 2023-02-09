YÖK Başkanı Özvar, deprem bölgesinde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Erol Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremden etkilenen ve çevre illerdeki üniversitelerin arama kurtarma, sağlık ve barınmayla ilgili imkanlarının hizmete sunulması için rektörlerle deprem koordinasyon iletişim ağı kurulmasının ardından deprem bölgesine gitti.

Özvar, ilk olarak İskenderun Teknik ve Hatay Mustafa Kemal üniversitelerinin rektörleriyle bir araya gelerek ildeki durum ve çalışmalara ilişkin bilgi aldı. Depremzedelere açılan kampüslerde ve üniversite hastanelerinin yoğun bakım ve acil servislerinde incelemelerde bulunan Özvar, ihtiyaçların karşılanması ve eksiklerin giderilmesi için ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirdi. Üniversite hastanelerinin sağlık personeliyle de bir araya gelen Özvar, durum ve ihtiyaçlar konusunda bilgi alarak, yönlendirmelerde bulundu. Hatay'dan sonra Gaziantep'e geçen Özvar, Gaziantep Üniversitesi'nde de incelemeler yaptı. Üniversite hastanelerinin acil servislerini ziyaret eden Özvar, yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



YÖK Başkanı Özvar, depremin hemen ardından bölgedeki ve bölgeye yakın illerdeki tüm üniversitelerin depremzedelere barınma, sağlık ve yemek hizmeti sunduğunu, personelin ve öğrencilerin büyük özveriyle arama kurtarma ve yardım çalışmalarına katıldığını söyledi. Çalışmaları yerinde takip etmek için deprem bölgesine geldiğini dile getiren Özvar, "Üniversitelerimizin kampüslerinde barınan depremzede vatandaşlarımızın ihtiyaçlarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapıyoruz. İskenderun Teknik Üniversitesi, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Gaziantep Üniversitesinde incelemelerde bulunduk. İhtiyaçların, eksiklerin giderilmesi için hem diğer üniversitelerimizle hem de ilgili kurumlarla iş birliği halindeyiz. Şu anda tüm üniversitelerimizde bölgeye yardım gönderilmesi için yoğun çalışmalar var. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.



Özvar ayrıca, deprem bölgesindeki üniversitelerde incelemelerini sürdüreceğini kaydetti.