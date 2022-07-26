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Giriş Tarihi: 26.7.2022 15:05 Son Güncelleme: 26.7.2022 15:08

YÖK'ten, vakıf üniversitelerine 'ücret' yazısı

DHA
YÖK’ten, vakıf üniversitelerine ’ücret’ yazısı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından vakıf yükseköğretim kurumlarına gönderilen yazıda, kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih veya yatay geçiş dönemlerinden önce belirlenmesinin zorunlu olduğu belirtildi.

YÖK tarafından, vakıf yükseköğretim kurumlarına eğitim ve öğretim ücretlerine ilişkin yazı gönderildi. Yazıda, "Yükseköğretim Kurulu'na ulaşan ihbar veya şikayetlerden, kimi vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim ücretlerini, belirli bir miktar olarak belirlemek yerine dönem sonu veya başlangıcındaki enflasyon ya da maliyetlere göre tespit edecekleri yönünde açıklamalarda bulundukları görülmüştür.


Kayıt döneminden sonra öğrencilerin şaşırtıcı ve beklenmedik rakamlarla karşılaşmamaları, dolayısıyla mağduriyet yaşamamaları için eğitim ve öğretim ücretlerinin, tercih ve/veya yatay geçiş dönemlerinden önce net bir miktar olarak belirlenmesi zorunludur. Eğitim ve öğretim ücretlerinin belirlenmesi sürecinde, tüm vakıf yükseköğretim kurumları mütevelli heyetinin gerekli özeni göstermeleri önemle rica olunur" denildi.

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YÖK'ten, vakıf üniversitelerine 'ücret' yazısı
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