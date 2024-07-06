Yollara akıllı ulaşım sistemleri kurulacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Yollara, akıllı sinyalizasyon, kamera, yol sensörleri, görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi gibi akıllı ulaşım sistemleri kurulacak. Ayrıca fiber ve enerji altyapı kurulumları da gerçekleştirilecek" dedi. 'Kooperatif ve Akıllı Ulaşım Sistemlerine Yönelik Merkezi Yazılım Platformu Geliştirilmesi' ve 'Uydu Destekli Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Otomasyon Projesi'nde gelinen son aşamaya ilişkin bilgi veren Uraloğlu, akıllı ulaşım sistemleri nesnelerin interneti merkez yazılımının (AUS IoT) ilk etapta Ankara, Antalya ve İstanbul Karayolları Bölge Müdürlüğü'ndeki kontrol merkezlerinde yapılacağını bildirdi. Uraloğlu, şöyle devam etti: "Yolda meydana gelen kaza, duran araç, gizli buzlanma, yola düşen nesne, yol yapım ve bakım çalışmaları, şerit veya yol kapama, seyahat hızı, konfor ve zamanı etkileyen olaylar tespit edilerek yol kullanıcılarına anlık bilgilendirme sağlayacağız. Yollara, akıllı sinyalizasyon, kamera, yol sensörleri, görüntü işleme, olay algılama, değişken mesaj ve trafik işaretleri, meteorolojik bilgi gibi akıllı ulaşım sistemleri kurulacak. Ayrıca fiber ve enerji altyapı kurulumları da gerçekleştirilecek." Uraloğlu, projeyi, 23 Kasım 2026'da bitirmeyi hedeflediklerini bildirdi.