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Giriş Tarihi: 5.12.2021 13:10 Son Güncelleme: 5.12.2021 13:11

Yöneticilere ‘İletişim ve farkındalık eğitimi’ verildi

BEKİR COŞKUN
Yöneticilere ‘İletişim ve farkındalık eğitimi’ verildi

Limak İskenderun Uluslararası Liman İşletmeciliği yöneticilerine ‘Kurumsal iletişim ve farkındalık’ konulu eğitim verildi.

Kişisel Gelişim Uzmanı, Yazar ve Eğitmen Güray Gökal, iki gün süren eğitimin çok verimli geçtiğini belirterek, katılımcıların farklı kazanımlarla sosyal ve profesyonel yaşamlarında kullanabilecekleri bilgilerin sentezlendiği keyifli bir eğitim gerçekleştirdiklerini söyledi.

Antalya, İzmir ve Ankara'da bu tür kongre ve konferans faaliyetlerinin yoğunlukla gerçekleştiğini, bir ayağının da Mersin olması gerektiğini belirten Gökal, "Bu tür organizasyonlar Mersin'in marka değerini daha da yükseltecektir" dedi.

'Kurumsal iletişim ve farkındalık' eğitimi yöneticilere katılım belgesi verilmesi ile sona erdi.

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Yöneticilere ‘İletişim ve farkındalık eğitimi’ verildi
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