Yöresel hayvancılığa hibe 6 milyonu aştı

Tarım ve Orman Bakanlığı, yerel işletmelerin geliştirilmesi için 2023'te toplam 63.4 milyar lira tutarında destekleme ödemesi yaptı. Yöresel hayvancılık işletmelerine de 14 proje karşılığında 6 milyon 225 bin liralık destek sağlandı. İl tarım ve orman müdürlükleri vasıtasıyla gelen projeler bakanlığa bağlı Hayvancılık Genel Müdürlüğü (HAYGEM), tarafından değerlendiriliyor. Bu kapsamda Balıkesir, Tekirdağ, Aydın, İzmir, Çanakkale, Edirne, Uşak, Samsun, Kastamonu, Afyonkarahisar, Ağrı ve Erzincan illerinden 14 yöresel proje değerlendirilerek toplam 6 milyon 225 bin liralık desteği sağlanması uygun bulundu. Süt Hijyeni projelerine destek olan bakanlık, 2023'te 7 projeden gelen talebi karşılayarak destek oldu. ANKARA