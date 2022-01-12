Youtuber’lar için yeni dönem başlıyor: Vergi düzenlemesinde detaylar belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının, Gelir Vergisi Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Söz konusu düzenlemeye göre, bu kapsamda elde edilen belli tutara kadar olan kazançlarda sadece bankalar tarafından stopaj yapılacak, defter tutulmayacak, fatura düzenlenmeyecek, beyanname verilmeyecek.

Banka hesabına/hesaplarına yatırılan para tutarı (stopaj öncesi tutar) 2022 yılında 880 bin lirayı aşmadığı sürece, gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek

İstisnadan faydalanmak isteyen mükelleflerin ikametgahlarının bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine başvurarak istisna kapsamındaki faaliyetine ilişkin ilgili vergi dairelerinden istisna belgesi almaları zorunlu olacak. Bu belge, istisna edilen faaliyetlerle ilgili hasılatın tahsil edileceği banka hesaplarının açılışında kullanılacak. İstisna kapsamındaki faaliyet nedeniyle birden fazla hesap açılabilecek.