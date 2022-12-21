Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yozgat'ta 53 yaşındaki kadın "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile ev hayaline kavuştu
Giriş Tarihi: 21.12.2022 13:17

Yozgat'ta 53 yaşındaki kadın "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile ev hayaline kavuştu

Yozgat'ta, 53 yaşındaki 2 çocuk annesi kadının konut sahibi olma hayali "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile gerçekleşti.

AA
Yozgat’ta 53 yaşındaki kadın İlk Evim İlk İş Yerim projesi ile ev hayaline kavuştu

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesiyle Yozgat'ta yapılacak konutlar için kura çekimine devam edildi.

Toplam 22 bin 50 başvurunun olduğu il genelinde, 1882 konutun hak sahipleri 2 gün süren kura çekiminde belirlendi.

Büyük Sinema Kültür ve Sanat Merkezi Salonu'nda noter huzurunda Yozgat merkez ile Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde yapılacak 500 konutun kurası dün tamamlanırken, bugün de Boğazlıyan, Çekerek, Sarıkaya, Saraykent, Şefaatli ve Yenifakılı ilçeleri ile beldelerde yapılacak 1382 konutun kurası çekildi.

Kurada ismi çıkan Şefaatli ilçesinden 2 çocuk annesi 53 yaşındaki Hatun Karadavut, sevincini telefonla aradığı çocuklarıyla paylaştı.

Karadavut, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kez ev sahibi olacağı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Allah, evi olmayanlara da nasip etsin. Artık benim de bir evim olacak." dedi.

Sorgun ilçesine bağlı Doğankent beldesinden 66 yaşındaki Muharrem Çetin de kuradan ismi çıkınca çok mutlu olduğunu söyledi.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat'ta 53 yaşındaki kadın "İlk Evim İlk İş Yerim" projesi ile ev hayaline kavuştu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA