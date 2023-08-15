Yük trenleri deprem bölgelerine yardım taşımaya devam ediyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin yarattığı afet sonrasında kurtarma çalışmalarının sağlıklı olarak yürütülmesi ve yardımların eksiksiz ulaşmasında, demiryollarının ilk günden itibaren aktif olarak yer aldığını kaydederek, "Öncelikli olarak, iş makineleri, giyim, gıda, barınma malzemeleri ve yakıtın acil olarak bölgeye ulaştırılmasında trenler büyük önem taşımıştır. Şu ana kadar 169 yardım terini bölgeye gönderildi. 17 vagon iş makinesi, 498 vagon insani yardım malzemesi, 2 bin 280 vagon ile 4 bin 597 adet yaşam konteyneri, 266 vagon ile 320 konteyner ısıtıcı, battaniye, jeneratör, 30 vagon kömür, 4 vagon 26 adet seyyar wc, 5 adet ısıtma jeneratörü, 24 adet barınma amaçlı vagon, 30 adet servis vagonu, toplamda 3 bin 154 vagonun afet bölgesine ulaştırıldı" dedi.