Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor

RAMAZANDA VATANDAŞIN SOFRASINDA ET OLACAK

Türkiye'de et fiyatlarının yüksek olmasındaki en büyük sorunun girdi, lojistik ve üretim maliyetlerinin yüksek olması olarak gösteriliyor. Et ve Süt Kurumu'nun sahada daha etkin olması ve üreticiden daha fazla alım yapması planlanıyor.