Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor

Bu doğrultuda ssadece fahiş fiyat artışı boyutuyla değil üreticinin maliyetini düşürme yönünde de kapsamlı bir çalışma yürütülüyor. Üretim aşamasından zincir market raflarındaki satışa kadar geniş bir yelpazede alınacak tedbirler değerlendiriliyor.
RAMAZANDA VATANDAŞIN SOFRASINDA ET OLACAK
Türkiye'de et fiyatlarının yüksek olmasındaki en büyük sorunun girdi, lojistik ve üretim maliyetlerinin yüksek olması olarak gösteriliyor. Et ve Süt Kurumu'nun sahada daha etkin olması ve üreticiden daha fazla alım yapması planlanıyor.
Ülke genelinde üreticiye yem başta olmak üzere, girdi maliyetlerinin azaltılması yönünde verilen destekler artırılacak ve ülke genelinde hayvan yetiştiriciliği seferberliği başlatılacak.
3 bakanlığın, Ramazan ayı öncesi et fiyatlarının düşürülmesi için ilk etapta uygulamaya aldığı et ithalatının kısa süreli çözüm olacağı, diğer önlemlerin de süratle hayata geçirileceği ifade ediliyor.
DEPREM BÖLGESİ ET ÜRETİMİNİN MERKEZİ
Depremin vurduğu 11 il hem tarımsal üretimde hem de hayvancılıkta büyük paya sahip. Ülke bitkisel tarımının yüzde 16'sını karşılayan bölge, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin de beşte birlik kısmını karşılıyor.
Depremden etkilenen bu 11 il aynı zamanda büyükbaş hayvan sayısı 2 milyondan fazla. 250 bin hayvan yetiştiricisinin olduğu depremzede illerde hayvancılığın yeniden ayaklanması ve üretimin artmasıyla et fiyatlarındaki düşüşün sağlanması için çalışmalar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ve ESK'nın bir numaralı gündeminde