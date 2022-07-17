Yüksek Hızlı Tren Cumhuriyet tarihi boyunca Bursa’ya tek kalemde yapılan en büyük yatırım

"106 KİLOMETREYİ 201 KİLOMETREYE ÇIKARIYORUZ"

6 kilometrelik ek ile Şehir Hastanesi ve Geçit'e ulaşacak 66 kilometrelik şehir içi raylı sistemin Geçit'teki istasyonda hızlı tren ile entegre olacağını anlatan Esgin, Bilecik'ten sonra Yenişehir, Yenişehir Havalimanı, Gürsu, Geçit, TEKNOSAB, Karacabey ve Bandırma istasyonları olacağını söyledi. Projenin başlangıcından itibaren istenmeyen bir takım aksaklıkların yaşandığını ancak 6 ay önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ile Bursa'nın Cumhuriyet tarihi boyunca tek kalemde en büyük yatırımı alıp projeyi planladıklarını aktaran Esgin, "Finansmanı sağladık ve 36 ay sonra biteceğini ilan ettik. Tabi daha önce Bilecik Osmaneli'den Bursa'ya kadar yaklaşık 106 kilometrelik bir etaptı. Bu yeni ihalede 106 kilometreyi 201 kilometreye çıkarıyoruz. Bandırmaya kadar uzatıyoruz. Finansman, kamulaştırmalar ve projeleriyle ilgili sürecimiz tamamlanmak üzere. Bir taraftan da inşaatımız devam ediyor. Tabi burada Yenişehir'le Bursa arasındaki etabın alt yapısının yüzde 86'sını biz bitirmiştik. Onun için sürecimizi daha çok Osmaneli - Yenişehir arasına yoğunlaştırdık. Osmaneli - Yenişehir arası 50 kilometre sadece 13 kilometre tünel var. Tünellerde ilerlemek çok kolay değil. Ona rağmen 6 ayda bu tünellerin 13 kilometresini açtık. Bu 10 tünelden sayın bakanımızında katılımıyla ışığı görme töreni düzenledik. T04 tünelinde 500 metrelik bir tünel bu. Bu tüneller değişik uzunluklarda. Projenin en çok zamana bağımlı ilerleyen etapları tünellerdeki etaplar. Ancak çok hızlı bir çalışma var. Hergün 10 tünelde eş zamanlı olarak 45-50 metre ilerliyoruz buda çok önemli bir ilerleme diye konuştu.

Bugüne kadar hızlı trenlerle ilgili projeleri (TCDD) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının merkez bütçeden yaptığını otoyollarda olduğu gibi dış finansman, hazır kredi kullanarak veya yap işlet devret yöntemiyle yapmadığını belirten Mustafa Esgin ilk defa hızlı tren projelerinden bir tanesi olan Bursa Hızlı Tren Projesi'nin hazır kredi ile yapıldığına dikkat çekti.

Kredi sürecini yakından takip ettiğini de vurgulayan Esgin, "uygun kredi olması gerekiyor. Hazinenin bir takım kıstasları var. Bunlar derinlemesine inceleniyor. Bir kredi iptal edildi. Şartları uygun bulunmadı. Tekrar ikinci bir kredi süreci başladı. Bu süreçlerin hepsini takip ettik. Sonuçlandı. Nihayete erdi. Biz hızlı treni İstanbul'dan Ankara'ya ve Türkiye'nin değişik kentlerine Sivas ve Konya'ya kadar hızlı ulaşımı sağlayacak olan bir projeksiyon ortaya koymuş olduk. Ama birde Bandırma liman bağlantısını ortaya koymuş olmamız. 100 kilometrenin 200 kilometreye çıkartılmış olması son derece önemliydi" dedi.