Yüksek hızlı trenlerle 93 milyon yolcu taşındı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yüksek hızlı trenlerle (YHT) bugüne kadar 93 milyon yolcu taşındığını belirterek, "Yeni projelerimizle vatandaşlarımızın daha konforlu ve hızlı ulaşımını sağlayacağız" dedi. Yolcuların 11 şehre direkt YHT ile ulaşılabildiğini vurgulayan Uraloğlu, "Demir yollarını 2002 yılından itibaren başlattığımız gelişim hamleleriyle devlet politikası olarak ele aldık ve öncelikli sektör olarak belirledik. 'Ana yurdumuzun demir ağlarla örülmesi' vizyonuna sahip çıkarak, ülkemizde yolcularımızın İstanbul, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Bilecik, Eskişehir, Karaman, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas'a YHT ile gidebilmesine imkan sağladık" diye konuştu.