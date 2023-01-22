Yüksek katma değerli ürün geliştirmeyi sağlayacağız

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, "Küresel resesyon endişesi dünya çelik sektörünü negatif yönde etkiliyor. Talepte yavaşlama 2023 yılında da bu şekilde devam ederse büyümeden çok, yine mevcudu koruma hususunda bir takım çalışmalar yapmamızı gerektirecek" dedi.2023 yılında da korumacılık önlemleri ile birlikte enerji maliyetlerindeki artışların sektörlerindeki en önemli gündem maddeleri olacağını söyleyerek, "Çelik sanayinde yoğun olarak tüketilen enerjide maliyet artışları sektörümüzde ciddi olarak olumsuzluğa yol açıyor. Aynı zamanda enerjinin üretim maliyetleri içindeki payı arttıkça rekabet gücümüz de olumsuz etkileniyor. Bu sebeple Çelik İhracatçılar Birliği (ÇİB) tarafından kurulan MATİL'de yapılan Ar-Ge faaliyetleri sektöre katkıda bulunmaya devam edeceğiz" diye konuştu.