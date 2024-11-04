Yüksek teknoloji ürün ihracatı 10 milyar $’a yaklaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yüksek teknoloji ürün ihracatının 10 milyar dolara yaklaştığına dikkati çekerek, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız geçen yıl rekora imza atarak 97.3 milyar dolar oldu, bu yıl ise 9 ayda 73.4 milyar dolar seviyesinde. İhracatımızı artırmak için program ve desteklerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz" dedi.Teknoloji, yenilik, ürün kalitesi ve verimlilik sağlanarak yüksek katma değerli üretimi artıracaklarının altını çizen Kacır, yüksek teknoloji ve verimliliğe dayalı yatırımlarla istihdam, üretim ve ihracatı artıracaklarını, beşeri sermayeyi bu doğrultuda güçlendireceklerini bildirdi. Kacır, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürün ihracatımızın 2024'te yaklaşık 104 milyar dolar olarak gerçekleşmesini, 2025'te de 117,1 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz" diye konuştu. Kacır, sayılarını 191'den 362'ye yükselttikleri OSB'ler ve kurdukları 45 endüstri bölgesiyle Türkiye'yi küresel üretim üssü haline getirdiklerinin altını çizerek, 104 teknoparkta 11 bine yakın firmanın, teknoloji geliştirme çalışmaları yürüttüğünü aktardı.